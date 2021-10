El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, avisó de los peligros de Leo Messi y Luis Suárez y afirmó en la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona, que pondrán a sus defensas "a prueba" en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que se disputa este miércoles.

Cuestionado sobre Messi, Solskjaer respondió: "¿Qué plan se puede tener para parar a uno de los mejores jugadores del mundo?".

"Esta temporada hemos jugado contra Cristiano Ronaldo en el Juventus y contra Kylian Mbappé en el PSG. Messi y Suárez pondrán a nuestros defensas a prueba y veremos cómo lo manejan", explicó.

El noruego actualizó la situación de la enfermería del United y confió en que Nemanja Matic llegue a tiempo para el partido, pero que Ander Herrera "probablemente se quede fuera" por problemas físicos.

Sobre Alexis Sánchez, Solskjaer dijo que está haciendo trabajo de recuperación y que aunque ya no está lesionado no volverá al equipo hasta el partido con el West Ham United.

Tras eliminar al PSG, el noruego ve que la confianza está "alta". "Creemos que podemos lograrlo. Viendo el entrenamiento, estos jugadores tienen ganas de jugar, habrá buen ambiente, y hemos aprendido del partido contra el PSG. En Europa tienes que ser más paciente en tus entradas, lo hemos aprendido", apuntó.

En este sentido, considera necesario llevar un buen resultado al Camp Nou. "Siempre hay resultados raros en la Champions. Creo que el Barcelona eso lo sabe mejor que nadie, el año pasado ganó 4-1 a la Roma y luego perdió 3-0. No estará decidido hasta que se jueguen los 90 minutos en el Camp Nou. Es un reto y tendremos que jugar lo mejor posible", advirtió.

"Cada partido es el más importante y este es el más importante. Pero cuando te mides a un Barça, con la historia y tradición que tiene el club, y la calidad que tiene su equipo, y sus jugadores, necesitamos mejorar nuestro juego", reiteró.

El exdelantero también tiene fe en Old Trafford y el ambiente "especial". "Como el del día del PSG o el día del Liverpool, hubo un ambiente increíble y lo necesitaremos en un partido así porque es especial", se sinceró.

"No me imagino a Pogba fuera del United la temporada que viene"

Solskjaer salió al paso de los rumores del interés de otros clubes, concretamente el Real Madrid, por el centrocampista francés Paul Pogba.

"Pogba espera con ganas el partido de mañana. Sabe que en el partido contra el PSG (no estuvo por sanción) no vivió su mejor momento. Solo está concentrado en jugar bien mañana contra el Barcelona. No me lo imagino fuera del Manchester United la temporada que viene", explicó el preparador.

Finalmente, preguntado por Gerard Piqué, con el que coincidió en su etapa en el United, reconoció que "era un chico fantástico". "Vino al United muy joven, creíamos mucho en él. Quizá tuvo mala suerte, tenía delante a Rio Ferdinand y Nemanja Vidic, no tuvo las oportunidades que merecía", subrayó.

"Siempre sonreía en el vestuario, bromeando, un gran chico. No le gustan las agujas, quizá le tengamos que poner una. Será bonito verle de nuevo tras varios años, aunque me haga sentir algo viejo", manifestó en tono distendido.