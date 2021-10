La RFEF ha desestimado el recurso del Levante por una supuesta alineación indebida de Juan Brandáriz 'Chumi' en el partido de ida de octavos de Copa ante el Barcelona y los culés han entrado en el sorteo de los cuartos de final al considerar la jueza de competición de la RFEF, Carmen Pérez, que el recurso del club levantino llegó fuera de plazo, mientras el Levante anuncia que recurrírá ante el Comité de Apelación.

No obstante, la jueza no aclara si Chumi podía o no podía jugar el partido de ida, por lo que en este sentido no da la razón ni a Levante ni a Barcelona. Sí reitera que la denuncia queda archivada por "extemporaneidad".

El Barcelona se clasificó en el campo al remontar este jueves con un 3-0 el 2-1 encajado en la ida en el Ciutat de Valencia. El emparejamiento de los cuartos de final se conocerá a partir de las 17.00 horas.

El club levantinista presentó su reclamación después de que el jueves el diario 'El Mundo' revelara que el pasado 10 de enero el Barcelona alineó contra el Levante a un jugador suspendido, "Chumi", perteneciente al equipo filial.

Juan Brandariz Movilla, "Chumi", salió de titular en dicho partido y fue sustituido por el francés Clément Lenglet en el minuto 58.

El día anterior a dicho partido, el Comité de Competición había suspendido a "Chumi" por acumulación de amonestaciones en el Barcelona B.

A pesar de que el plazo ya ha expirado, el presidente del Levante, Quico Catalán, confirmó que existía jurisprudencia "sólida y que avala" esta decisión y que confiaba en que resolvieran a su favor.

Carmen Pérez dio traslado de la denuncia al FC Barcelona, que presentó alegaciones, y tras analizar la documentación decidió mantener el resultado deportivo de la eliminatoria y al Barcelona en los cuartos de final.