El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este martes en la previa del partido contra el PSV Eindhoven en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones que la intención es "ganar y ser primeros de grupo", sin especular, pese a tener enfrente a un equipo holandés que se juega seguir vivo en Europa. [PSV Eindhoven-Barcelona en vivo, este miércoles a las 21:00h. en RTVE.es]

"Sabemos la diferencia entre ser primero o segundo, y ahora estamos clasificados pero no sabemos la clasificación. La realidad dice que si ganamos somos primeros y es a lo que tenemos que ir. El rival se la juega mañana, lo hace más interesante, pero la intención es ser primeros de grupo", aseguró en rueda de prensa.

“Si ganamos no tenemos que mirar a nadie más“

Por ello, no hará "experimentos" en el once inicial. "Nuestra idea es ser primeros y la intención mañana es ganar. Han venido jóvenes, porque tenemos bajas, pero nuestra idea no es especular a ver qué pasa en el otro partido y ver qué ocurre, entonces estamos equivocados. Puede que nos gane el PSV y gane el Inter, pero si ganamos no tenemos que mirar a nadie más y no vamos a hacer experimentos", aseguró.

Unas bajas, como las de Luis Suárez, Arthur, Sergi Roberto o Rafinha, que intentará compensar con el alta de Rakitic y Coutinho. "A lo largo de la temporada hay bajas de todo tipo. Hemos afrontado los dos últimos partidos de la 'Champions' con la baja de Messi, ahora hay otros jugadores que no están, y lo afrontamos con ganas de ganar, igualmente. Con todo el equipo en condiciones somos más fuertes pero intentaremos ganar con los que están", señaló.

"Casi todos los problemas que estamos teniendo afectan a jugadores que han estado con la selección, en el caso de Arthur ha pasado de jugar una competición a cuatro, es algo nuevo para él y se tiene que acostumbrar. También tenemos que pagar esa sobrecarga de jugadores, salvo Rafinha el resto han estado con las selecciones, queremos que vayan pero es un precio a pagar", comentó sobre la plaga de lesiones y el conocido como 'virus FIFA'.

En este sentido, dado que Rafinha podría ser baja de larga duración por su lesión de rodilla, comentó que estudiarán qué hacer en el mercado de invierno. "Es algo que tenemos que analizar, ha sido una sorpresa absoluta porque se produjo como se produjo, porque terminó el partido. El mercado de invierno está cerca pero tendremos tiempo para analizar las circunstancias", señaló.

Pese a ello, y para cumplir con el objetivo de ganar, quiere desarbolar al PSV y seguir con la mejor cara defensiva. "Hemos encajado demasiados goles en Liga pero en 'Champions' estamos bastante bien en esa faceta y en la importante, la de ocasiones recibidas. El PSV nos sorprendió con algún contraataque que hizo daño, pero ante el Inter por ejemplo nos generaron poco", celebró.

"No estamos seguros de la victoria, valoramos mucho al PSV y nos preocupan muchas cosas, no es fácil no perder ningún partido en su Liga. Tienen jugadores rápidos, pueden jugar directo con De Jong, tienen bandas. Los partidos que ha perdido lo ha hecho por la mínima, con buena imagen, y es un gran rival", avisó sobre el rival, líder de la Eredivisie.