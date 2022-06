Champions | Valencia - Young Boys

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que la confianza que ha perdido su equipo, tras solo dos victorias en quince partidos oficiales, la recuperarán ganando y recalcó que el partido de Champions League de este miércoles ante el Young Boys es el ideal para conseguirlo.

"La falta de confianza es algo que ahora está presente, pero es lógico. Es imposible abstraerse cuando tienes en perspectiva una situación y te encuentras que la real es otra. La confianza se recupera ganando, el equipo tiene que hacer en el campo méritos para ganar, mi opinión es que hicimos mas méritos de lo que los resultados dicen", explicó.

El partido ante el conjunto suizo es vital para el futuro del Valencia en la Liga de Campeones, ya que todo lo que no sea ganar supondrá decir prácticamente adiós a las posibilidades de alcanzar la segunda plaza y continuar en esta competición.

"Me gustaría enclavar este partido en la competición que es. Esto significa que podemos seguir teniendo opciones de seguir jugando en Champions o asegurar el tercer puesto en el peor de los casos. Me pregunto si no significa también prestigio y dinero para el club, prestigio para la ciudad, que disfrute la afición de la Champions", apuntó.

"En todo ese contexto me gustaría que mañana estos jugadores, que se lo han ganado con su trabajo de diez meses de la temporada pasada, y todos disfrutemos y pongamos el escenario para ganar. Si no lo hacemos, estaremos en el momento de hacer crítica, seguro que merecida, pero hasta entonces debemos de saber utilizar este partido con todo lo que beneficia para todos", añadió.

Marcelino, pese a los resultados, incidió en que no ve al equipo mal. "Los jugadores están bien, un equipo que está destruido no es capaz de jugar el partido que hicimos tres días antes. Tenemos que ser positivos y saber que esta plantilla y este entrenador está sufriendo como todos, pero demuestran cada día querer salir de esta situación. Mañana es el mejor escenario para ganar", recalcó.

El técnico valencianista admitió que "no tenemos brillantez continuada porque la situación no es propicia pero el equipo compite, genera mucho y le generan poco, por lo que pienso que fue un refuerzo para este partido el que jugamos ante el Girona".