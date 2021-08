Aunque otros deportes captan la atención mediática y los registros personales, el caso de Damián Quintero no tiene parangón en el deporte español. El malagueño es el actual subcampeón del mundo de kárate en la modalidad de kata, es el actual número 2 del ránking mundial y ha logrado ser Campeón de Europa en 9 ocasiones, además de lograr ocho platas y tres bronces. Fue número uno del ránking mundial en 2015, 2016 y 2017. En total, son 16 años de éxitos absolutos y que en Madrid quiere redondear con el título mundial.

A pesar de su increíble palmarés, el campeón sigue teniendo intacto el hambre de triunfos. "Hay que tratar de ponerse el contador a cero, al final vas ganado torneos y medallas pero la clave es volver al trabajo, borrón y cuenta nueva, y cuando me retire ya haré balance de cuántas medallas tengo o si he hecho historia", ha afirmado en una entrevista a RTVE.es antes de la cita mundialista.

“Cuando me retire ya haré balance de si he hecho historia o no“

"Puedes tener cuatro o cinco o nueve europeos, pero no tienes diez, puedes tener un mundial pero no dos y al final somos competidores y por eso estamos aquí entrenando", sentenció.

El andaluz habla apasionado sobre su especialidad. "En mi caso el Kata, que yo llamaría combate imaginario, porque el kata que realizamos tiene su nombre de técnicas preestablecidas de defensa y ataque de puño y de pierna que van en distintas direcciones y no es nada inventado. Nosotros el kata, cuando lo realizamos, lo hacemos como si hubiera un oponente al cual tuviéramos que defender y atacar", explica.

"Dentro de lo que se ve, hay mucho trabajo detrás. No solo está la técnica sino que también hay un trabajo de preparación física que se hace en el gimnasio, donde se gana la fuerza, la potencia y que se traslada al kata y que el juez tiene que valorar. También hay una tercera parte que es la conformidad con la escuela, con el estilo", analiza Quintero las dificultades de juzgar su especiallidad.

“Una de las claves es ser fiel al estilo del kata elegido“

"El juez sabe qué Kata voy a realizar yo porque antes de entrar al tatami le digo el nombre, entonces él sabe a qué escuela pertenece y cuáles son los movimientos que tengo que realizar para que no me coma ninguno ni me invente otro... Luego hay una parte importante que es la cabeza y todo se entrena", ha afirmado.

El mejor karateca español de todos los tiempos apuesta por la concentración antes de cada competición. "Lo que intento es centrarme en el Kata que voy a realizar en ese momento, centrarme, decirme palabras positivas para encontrar el foco y que no me distraiga todo lo que hay alrededor", añade.

El malagueño se muestra centrado en la cita madrileña: "Este año 2018, desde que empezó, en nuestra cabeza está el Mundial de Madrid y los Juegos quedan todavía muy lejos" ."El Mundial es muy importante porque es el único que hay dentro del ciclo olímpico y el que más puntúa así que es importante hacerlo bien porque además es en casa", añadió.

“El kárate te ayuda a ser humilde y acordarte de la gente que te ha ayudado“

Damián habla sobre las bondades de un deporte que "transmite muchísimos valores pero que tiene dos muy arraigados: el respeto, por eso ante un rival ya sea en la modalidad de kata o kumite antes de empezar y al acabar nos saludamos; y la humlidad... Es una filosofía de vida el kárate como arte marcial y se te inculca desde pequeño que hay que tener los pies en el suelo por mucho que hayas conseguido y cuando estés arriba consiguiendo medallas tienes que seguir con los pies en la tierra y acordarte de la gente que te ha ayudado".