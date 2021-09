Sorprendió el Sunweb al atacar bajando Dumoulin junto a Andersen hasta llegar a alcanzar a Soler y Valverde. El holandés se mostró muy ambicioso y muy fuerte al mantener el pulso, aún en solitario, contra los corredores del Sky.

Por la victoria de etapa apostó todo lo que tenía Mikel Nive en las rampas más duras de La Rosiere. El vasco demarró a sus compañeros de fuga y se fue aleteando como un pájaro en solitario hacia la cima.