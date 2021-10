También desde su cuenta de Twitter y minutos más tarde de hacer pública la noticia, Kobe Bryant, mítico exjugador de los Lakers, le dio la bienvenida y felicitó a Magic Johnson, exestrella y asesor del equipo, por llevar a cabo la operación: "Bienvenido a la familia".

“Welcome to the family @KingJames #lakers4life #striveforgreatness @JeanieBuss @MagicJohnson and RP well done!!! ����“