Zidane: "Benzema sabe que puede dar más"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha señalado este lunes que el partido de Liga de Campeones ante el APOEL Nicosia de este martes será un encuentro "difícil" en el que el francés ha afirmado ser consciente de lo que su equipo se juega y, además, se ha mostrado "positivo" pese a las dudas tras los últimos choques, además de afirmar que el delantero Karim Benzema "sabe que puede dar más".

"No va a ser un partido fácil, es un rival que está bien en este campeonato. Debemos estar concentrados y pensando únicamente en el partido. Sabemos lo que nos jugamos. Es un muy buen equipo, lo han demostrado. La chipriota no es una Liga que miremos mucho pero sé que han merecido estar en esta 'Champions'. En el Bernabéu jugaron muy bien y mañana vamos a tener un partido difícil, tenemos que estar preparados", ha declarado Zidane en sala de prensa.

A pesar de las dudas, el francés señaló que su equipo está en un momento óptimo. "El equipo está bien, queremos tener la misma determinación que el partido del fin de semana ante el Atlético, estamos a un paso de conseguir el pase a los octavos de final y mañana queremos sumar tres puntos", ha añadido.

Benzema tiene que dar más

El entrenador habló también de la situación que atraviesa, precisamente, uno de esos jugadores fijos para el francés: Karim Benzema.

"Es el primero que quiere dar más, que sabe que puede dar más. Creo que nosotros estamos aquí para ayudar a todos los jugadores, no sólo a Karim. No podemos decir que estamos mal, hay que meter más goles para cambiar la racha y mañana es un día para hacerlo", indicó.

El preparador descartó hablar de algún posible fichaje en el mercado invernal.

"No es el momento para hablar de eso, cuando llegue la fecha hablaremos. Me importa el partido de mañana y jugar con nuestra plantilla, hacer un once para el partido de mañana y nada más", señaló.

Por último, el técnico hizo gala de su optimismo pese a los resultados de algunos de los últimos choques.

"Siempre soy optimista, tengo una suerte enorme de tener salud y de dedicarme a mi pasión. Disfruto de lo que hago y siempre seré positivo. Soy optimista pase lo que pase. Tengo claros los recursos que tenemos, hay momentos en la temporada en los que algunos pueden estar preocupados pero yo no, nunca", concluyó.