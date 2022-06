Madrid Open 2016

David Ferrer necesitó tres sets y dos horas y 16 minutos de partido para sobrevivir en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, en octavos de final, donde se encontrará con el checo Tomas Berdych, octavo favorito.

El tenista de Jávea, semifinalista en Madrid en el 2010 y 2014, se impuso por 6-4, 4-6 y 6-4 al estadounidense Denis Kudla, un jugador en progresión pero sin repercusión, hasta ahora, en el circuito profesional.

David encarriló el partido en la primera manga ante un adversario batallador que contrarrestó cualquier apuro con su saque. El choque se le enquistó al español en el segundo set. No fue capaz de cerrar el partido. Perdió el saque en el noveno juego y facilitó la conquista de la manga.

Ferrer reaccionó en el tercero, que comenzó con un 'break'. Kudla, que se ganó su sitio en el cuadro grande desde la fase previa, fue ya contracorriente. Intentó evitar la derrota hasta el final, pero el noveno jugador del mundo mantuvo el tipo hasta el final.

David Ferrer se enfrentará en octavos de final al checo Tomas Berdych, que se impuso al uzbeko Denis Istomin por un doble 6-3.

Azarenka, con problemas de espalda, se retira del torneo

La bielorrusa Victoria Azarenka anunció su decisión de no presentarse al partido de tercera ronda ante la estadounidense Louisa Chirico por problemas en la espalda y abandonar, por tanto, el torneo de Madrid.

La otrora número uno del mundo explicó que sus malas sensaciones comenzaron tras el primer partido ante la británica Laura Robson. "Hice un mal gesto y me dañé en la espalda. Además, hacía bastante frío. En el siguiente partido, el de segunda ronda, ya me sentí mal. Hoy no me siento con fuerzas y he decidido no jugar", explicó la bielorrusa.

Azarenka, finalista en Madrid en el 2011 y 2012, derrotada por la checa Petra Kvitova y la estadounidense Serena Williams, especificó que la dolencia que sufre es "en la parte baja de la espalda".