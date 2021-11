Cesc: "Tenemos que estar eternamente agradecidos a Cruyff"

Cesc Fábregas, centrocampista internacional español del Chelsea, lamentó la muerte de Johan Cruyff a sus 68 años de edad y aseguró que el mundo del fútbol tiene "que estar eternamente agradecido a la figura del holandés, "una persona que cambió la manera de pensar".

Las ruedas de prensa de la selección española en Udine, antes del viaje Cluj (Rumanía), comenzaron con un bonito recuerdo de Cesc Fábregas a la figura de Cruyff.

"Mando un fuerte abrazo a la familia y amigos de Johan. Tuve el placer de conocerlo y ser entrenador por él en la selección catalana, de lo que estoy muy orgulloso. Fue una tragedia cuando nos lo dijeron, un momento triste por lo que ha dado al fútbol español pero también a nivel global. Al ver las portadas del mundo te das cuenta. Es un día muy triste para el fútbol", aseguró.

Cesc elogió la figura de Cruyff como una persona adelantada a su tiempo que introdujo conceptos nuevos en el mundo del fútbol. "Fue una persona que cambió radicalmente muchas maneras de pensar a nivel global en el mundo del fútbol. Tenemos que estarle agradecidos eternamente por todo lo que nos dio individual y colectivamente al fútbol mundial, no solo como jugador, como entrenador fue espectacular".

"Estamos hablando de Iker Casillas, uno de los mejores porteros de la historia de este país, del mundo, y obviamente es un grandísimo portero. Yo estoy aquí para hacerlo lo mejor que pueda, para aportar todo y para darlo todo cada vez que el 'míster' me dé la oportunidad", analizó.

"Esta selección tiene que estar preparada"

Fàbregas ha asegurado que la selección debe estar "preparada" para ser "lo más completa posible" en la Eurocopa de Francia de este verano, por lo que avala las probaturas de Vicente del Bosque, y ha afirmado que el hecho de que el hecho de que se encuentran en una "época difícil" de la temporada, con los equipos jugándose los títulos, hizo que el partido ante Italia (1-1) no fuese "espectacular".

"Tenemos que estar preparados para todo porque hoy en día un equipo te puede jugar como la Italia de ayer o un 4-4-2 más directo. Esta selección tiene que estar preparada para ser lo más completa posible", declaró en la rueda de prensa ofrecida junto al portero del Manchester United David de Gea.

En este sentido, el centrocampista del Chelsea justifica los cambios tácticos del seleccionador español. "En nuestros dos últimos partidos hemos optado por dos delanteros. Ayer empezamos con Morata un pelín más por la izquierda; en la segunda parte cambiamos más a un 4-4-2 más clásico", recordó.

"Son variantes y es lo que el 'míster' está buscando, buscar otras soluciones por si el partido se traba. Nuestra filosofía en estos

últimos años ha sido de extremos a los que le gusta ir por dentro, con jugadores de buscar entre líneas. Debemos tener esta variante en la cabeza por si el 'míster' decide empezar así o cambiar la estrategia", continuó.

Por último, consideró que el hecho de que la Roja no haya ofrecido un buen nivel ante Italia se debe a que se encuentran en un momento "difícil" de la temporada. "Hay equipos que se están jugando mucho, hay un 'clásico' la semana que viene, jugadores que se están jugando la temporada en estas semanas con sus clubes. Obviamente es una época difícil. pero se tiene que venir y se tiene que cumplir, por eso puede ser que no sea un partido espectacular. No tuvimos las mejores sensaciones pero hemos cumplido", concluyó.