La Comisión Estatal contra la Violencia decidió proponer multa de 123.000 euros a la Federación Española de Fútbol, como organizadora de la final de la Copa del Rey, en la que se produjeron pitidos al himno español.



Asimismo, la Comisión propone multas de 60.000 euros al Barcelona, 15.000 al Athletic, de 100.000 a Catalunya Acción, como instigadora de la pitada, y 70.000 al resto de organizaciones que la convocaron.



La RFEF se enfrenta a tres multas como "organizadora principal" del evento, por un total de 123.000 euros y el Fútbol Club Barcelona a dos multas por un total de 66.000 euros por sus "responsabilidades en la organización y desarrollo del dispositivo de seguridad". El Athletic Club de Bilbao a una propuesta de sanción de 18.000 euros por "inacción y falta de colaboración" respecto a las convocatorias de reivindicación política en el partido.



La multa a Catalunya Acció, de 100.000 euros, se motiva por ser "instigadora de la convocatoria" a la pitada e "inductora de su seguimiento", además de por el reparto de silbatos efectuado para aumentar la pitada. Por otra parte, el presidente de esta organización, Santiago Espot y Piqueras, se enfrenta a una propuesta de multa de 90.000 euros por su "implicación y participación personal".



Las once organizaciones que se adhirieron al manifiesto a favor de la pitada tienen una propuesta de multa de Antiviolencia de 70.000 euros para cada una. Así, Sobiranía i Progres, Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria (CADCI), Plataforma pel Dret a Decidir (PDD), Internacional Commission of European Citizens (ICEC), Fundació President Maciá, Ara o mai!, Catalunya Diu Prou, Casal per la Llibertat i la Independencia de Catalunya (CLIC), Societat Catalana de Lliure Opinió (SOCALL), Moviment de Cultura Popular 'El Sotrac' y Units per Declarar la Independencia de Catalunya (UPDIC) podrían recibir una sanción de 70.000 euros cada una.



El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, anunciaron esta decisión hoy en la sede del CSD, en una rueda de prensa realizada después de una reunión de una hora de la Comisión.