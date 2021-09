Tour de Francia 2015 | Etapa 14

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), que ha conquistado el segundo puesto de la general del Tour de Francia, aseguró que sus ataques en el ascenso a Mende "no estaban previstos" pero que muestran que "se puede atacar a Froome". [Crónica: Cummings gana la etapa y Quintana enseña los dientes, por Felipe Fdz.]

“Hemos visto que se puede seguir atacando“

"No teníamos marcada esta subida para un ataque, pero he tenido buenas sensaciones y pensábamos que estos días pasados se ha venido muy rápido y el cansancio es mayor. Por eso quisimos probar, hemos visto que se puede seguir atacando y luchando para lograr los objetivos", dijo el ciclista del Movistar. [Tour de Francia en directo, a partir de las 13:55h. en Teledeporte y RTVE.es]



Quintana señaló que cuando se quedó solo con Froome no hablaron nada y que al final el británico le "esprintó" para arrebatarle unos segundos. "La idea es seguir atacando, hemos trabajado para eso, seguimos trabajando para lograr el maillot amarillo y con el equipo muy centrados para lograrlo", comentó.