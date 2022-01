Zdenek Stybar ha sido la cara y Tony Martin la cruz en el equipo Ettix. El día en el que su director, Davide Bramati, ha sido sancionado por no llevar cinturón de seguridad en el final de la cuarta etapa, el equipo ha conseguido apuntarse su segunda victoria parcial gracias al ataque del ciclista checo después de una caída sufrida por el líder del Tour, por su compañero Tony Martin, que le ha dejado fuera de la ronda gala. [Tour de Francia en directo, a partir de las 14:00h. en Teledeporte y RTVE.es]

El alemán provocó una caída en el último kilómetro en la que se vieron afectados entre otros, el italiano Vincenzo Nibali (Astana), vencedor del año pasado, y el colombiano Nairo Quintana (Movistar), que entró en meta con sangre en su brazo derecho.



"He tenido mala suerte, no sé muy bien cómo ha pasado, creo que he tocado al ciclista que estaba por delante. Esto es el Tour. Es mala suerte", señaló el alemán.



El propio Martin ha sido el peor parado ya que tuvo que ser ayudado por sus compañeros para cruzar la línea de meta en Le Havre. La caída no ha tenido consecuencias en la general, puesto que se produjo en el último kilómetro, pero la Grande Boucle se queda con Chris Froome (Sky) como nuevo líder ya que Martin abandona al fracturarse la clavícula.

“La clavícula está rota“

"La clavícula está rota. Vamos a ver qué pasa ahora", aseguró el germano en un mensaje escrito en una red social. Habrá que ver si en la etapa 7 Froome lucirá el maillot amarillo o tal vez ningún ciclista lo porte y el británico lo recoja en el podio si la clasificación actual no cambia.



La caída impidió que se formara un "sprint" clásico, circunstancia que aprovechó Stybar, un especialista en clásicas de 29 años, procedente del ciclocross, donde fue tres veces campeón del mundo. Sagan firmó su decimocuarto segundo puesto en el Tour de Francia, el tercero en esta edición.



La etapa fue más tranquila que en las últimas jornadas y estuvo marcada por una fuga de tres ciclistas, el eritreo Daniel Teklehaimanot (Qhubeka), primer negro africano en participar en el Tour de Francia, el francés Perrig Quemeneur (Europcar) y el belga Kenneth Van Bilsen (Cofidis), que pasaron fugados casi toda la jornada.



Eso permitió a Teklehaimanot, rey de la montaña en la pasada Dauphiné, lograr tres puntos en la clasificación de la montaña y arrebatar el maillot a puntos rojos al español Joaquim 'Purito' Rodríguez (Katusha).

De cara a este viernes, la séptima etapa partirá de Livarot y llegará a Fougères tras 190,5 kilómetros. De nuevo, una etapa llana con una única cota de 4¬ categoría al inicio de la misma, y con un final mucho más propicio para el sprint que el de este jueves, siempre que no haya caída o se vea una escapada con éxito.