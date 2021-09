Copa del Rey | FC Barcelona - Villarreal

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este miércoles tras vencer al Villarreal CF (3-1) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey que irán a ganar a El Madrigal porque cree que "la confianza te mata" y que no pueden caer en la trampa de pensar que está todo cerrado, con lo que ha asegurado que la mentalidad para la vuelta no cambiará pese a lo visto esta noche en el Camp Nou.

"No cambia nuestra mentalidad, iremos a atacar y a ganar el partido en El Madrigal. La confianza te mata. Preveo una vuelta muy difícil, el objetivo no es marcar gol sino ganar el partido, y evitar cualquier opción de riesgo. Aún así el partido será muy complicado", manifestó en rueda de prensa.

Luis Enrique, en general, aseguró haber visto "un muy buen partido". "El resultado es bueno, que no define la eliminatoria, pero bueno. Haber desaprovechado un penalti te da la sensación de que podía haber sido mejor. Es un buen resultado que no hace justicia a lo visto, en mi opinión", señaló el asturiano.

Como punto negativo, el gol encajado. "Esto es el fútbol y el rival tiene su calidad. Nos chutaron de lejos, muy potente, este balón hace sus efectos y lo hemos visto en entrenamientos, fue gol. Al final se echaron adelante y nos crearon peligro, tendrán que salir a atacar en El Madrigal y nosotros también, preveo un buen partido", auguró.

"El partido presentaba peculiaridades teniendo en cuenta lo visto hace diez días. Hemos hecho un partido muy completo en fase ofensiva y en la parte post-pérdida. Hemos visto un Villarreal más defensivo, buscando un resultado positivo para ellos. Hemos intentado contrarrestar los contragolpes, desbordar por banda, buscar segunda línea, y presionar bien", celebró.

Sobre los penaltis, y que esta noche lo lanzara sin fortuna Neymar estando Messi en el campo, señaló que lo hablaron entre los jugadores. "Normalmente el lanzador es Leo, el segundo hoy era 'Ney', los jugadores deciden y supongo que habrá pedido permiso para lanzar. He sido jugador y es muy importante estar con confianza. Pero el lanzador es Leo, lo sabéis de siempre", manifestó.

Marcelino: "Se nos ha puesto muy difícil"

Por su parte, el entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha asegurado que la eliminatoria se les ha puesto "muy difícil" después del 3-1 encajado en el Camp Nou y, si bien queda la vuelta en El Madrigal, cree que el Barça tiene "muy favorable" ir a la final.

"Lo veo muy complicado, un resultado de dos goles a favor nos obliga a ganar 2-0. Es muy difícil y muy complicado que el Barça no te meta gol, creo que la eliminatoria se nos ha puesto muy difícil. El porcentaje de la eliminatoria es muy alto a favor del Barça, está claro que es muy, muy favorable", manifestó en rueda de prensa.

Marcelino, que prefirió "no opinar" del arbitraje, aseguró irse "cabreado" por varias circunstancias. "No voy a adelantarme a nada, pero era previsible. Por el tema arbitral no me voy cabreado en absoluto, para nada considero que ha sido influyente en el resultado, para nada. Me voy así por las circunstancias del partido, por las ocasiones que hemos tenido, las lesiones", lamentó.

“Lo veo muy complicado“

"Llevaron a Bruno al hospital para hacerle unas pruebas, pero no tenemos diagnóstico. Es para estar orgulloso del comportamiento de los futbolistas contra un gran equipo, incluso tuvimos opciones para meternos más en la eliminatoria y lograr el 3-2, pero este partido nos ha costado mucho, nos ha alejado de una final de Copa y porque puede tener repercusión a medio y largo plazo importante", aseveró en este sentido en referencia a las lesiones, con Mario, Jonathan y Bruno tocados.

Además, aseguró que el Barça aprovechó errores individuales de sus jugadores. "Tenemos dos lesionados, puede que uno de ellos grave (Bruno). Nos volvemos a ilusionar, al minuto siguiente nos meten el 2-1. Competir con esta adversidad contra el mejor Barça es complicado. Nos aleja bastante de jugar una final", concluyó sobre el partido.