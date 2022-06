Sevilla 5 - Sabadell 1 | Copa del Rey

Ficha técnica: 5 - Sevilla: Sergio Rico; Diogo Figueiras, Arribas, Kolodziejczak, Fernando Navarro; Cotán (Tena, m.83), Cristóforo; Reyes (Deulofeu, m.72), Denis Suárez; Iago Aspas y Gameiro (Juan Muñoz, m.76). 1 - Sabadell: Nauzet; Agus, Martí Crespí, Kiko Olivas, Víctor Espasandín; Eguaras, Antonio Hidalgo (Yerai, m.59), Sotan Tanabe, Aridai (Marcos, m.75); Collantes (Lucas, m.67) y Juanto. Goles: 0-1, M.22: Collantes (p).

1-1, M.35: Gameiro.

2-1, M.59: Iago Aspas.

3-1, M.60: Iago Aspas.

4-1, M.62: Iago Aspas.

5-1, M.80: Deulofeu.

El Sevilla, con José Antonio Reyes en figura y un triplete de Iago Aspas, volvió a golear al Sabadell (5-1) gracias a una gran segunda parte que le pone en los octavos de final de la Copa del Rey tras cerrar una eliminatoria con un global del 11-2.



El partido fue de trámite después del 1-6 con el que acabó la ida del pasado octubre en la Nova Creu Alta, pero interesante para los entrenadores, quienes tuvieron una buena oportunidad para ver la evolución de jugadores en un partido oficial.



En el caso del entrenador del conjunto barcelonés fue mucho más productivo, pues Álex García debutaba en el banquillo tras la destitución de Miquel Olmo y después de que no pudiera hacerlo el pasado fin de semana en la Liga Adelante al aplazarse por la lluvia el partido que debían disputar como local ante Las Palmas.



El técnico sevillista, Unai Emery, citó para este partido hasta seis jugadores del equipo filial de Segunda B, pero en el 'once' inicial solo puso al centrocampista Cotán y el resto fueron futbolistas con menos minutos de la primera plantilla, aunque algunos de ellos del peso de José Antonio Reyes, Fernando Navarro, Denis Suárez, Iago Aspas o el francés Kevin Gameiro.



El Sabadell salió mas intenso y el meta Sergio Rico tuvo que intervenir pronto ante sendos remates con mucha intención del conjunto visitante, pero no pudo evitar encajar un lanzamiento de penalti que le hizo el francés Timotheé Kolodziejczak a Juan José Collantes y que transformó el propio delantero arlequinado.



José Antonio Reyes, que parece vivir una segunda juventud, se encargó de poner firme a los suyos y con su juego por todas las zonas del ataque le dio verdaderos quebraderos de cabeza al rival con sus rápidas incursiones y pases medidos.



Antes del descanso llegó el empate, obra de Gameiro, quien también estuvo cerca de poner el segundo para el Sevilla en la primera parte, pero su remate acabó con el balón repelido por la cepa de un poste.



La segunda parte fue otra historia, el conjunto hispalense salió enchufado, presionó y se gustó en su juego con Reyes en figura y Iago Aspas muy inspirado en el remate, hasta el punto de que el gallego, en un abrir y cerrar de ojos, se marcó un triplete y puso el 4-1 en tres minutos, con lo que repitió los tres tantos que también marcó en la ida de la Nova Creu Alta.



La goleada la redondeó con el 5-1 Gerard Deulofeu, quien salió en tramo final del choque por un ovacionado Reyes y que también se quiso sumar a la fiesta con su tanto.