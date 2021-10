El Atlético gana y recupera el liderato

El Atlético de Madrid se aprovecha del Real Betis (0-2) y recupera la cabeza de la tabla por la derrota del Madrid ante el Barça, protagonistas de la jornada, de esta Liga de tres que se pasan el liderato de unos a otros. [Estadísticas del Real Betis 0 - Atlético de Madrid 2]

El conjunto rojiblanco hace algo más que animar la Liga, mete presión a los dos grandes candidatos de los últimos años y se postula como alternativa real.

Partido a partido, los madrileños van cosechando victorias gracias a detalles. En este caso, el Betis les puso en bandeja la victoria al regalar una expulsión, la del uruguayo Braian Rodríguez, un minuto antes del primer gol, obra de Gabi. Diego Costa completaría la faena con otra muesca en su lucha particular con Cristiano Ronaldo por el 'pichichi'. Los sevillanos echan por tierra en cada derrota los contados logros anteriores y siguen sin ver el final del túnel.

La falta de ocasiones de gol, sumado a la no merma de intensidad, hizo que se vieran las primeras escaramuzas y que el público encontrara un blanco fácil en Diego Costa . Aunque el internacional con España tampoco rehuía la pelea, y eso le animaba para buscar la porería con más ahínco.

De hecho, se pudo adelantar el conjunto madrileño en el 23', pero el árbitro Estrada Fernández anuló un gol de Diego Costa por fuera de juego que no parecía. Más dificultades para el Betis: tres minutos después se lesionaba Amaya y entraba Nono, ovacionado a pesar de fallar el penalti decisivo el jueves ante el Sevilla .

El local, Gabriel Humberto Calderón, optó por un once ofensivo con Molina y Braian en punta, en lugar de Rubén Castro y Baptistao, y dos extremos en las bandas como Juan Carlos y Juanfran Moreno.

El Betis, con diez, tira la toalla

El Atlético estaba demasiado cómodo y en un despiste estuvo a punto de adelantar Juancar al Betis, pero lo evitó el palo. El centro fue de Molina, que previamente robó el balón a un desconcentrado Mario Suárez.

De haber entrado ese gol, el partido podría haber transcurrido de forma diametralmente opuesta a como acabó. Pero no entró. El Atlético trataba de reaccionar de nuevo por medio de Arda Turan, viendo cómo el Betis se iba hacia arriba.

Sin embargo, los de Calderón se iban a ver de nuevo en dificultades por expulsión de Braian Rodríguez. El delantero uruguayo vio la segunda amarilla por una absurda mano, dejando a su equipo en inferioridad con algo más de media hora por delante.

No necesitó 30 minutos el Atlético. Al minuto siguiente a la expulsión, el capitán colchonero Gabi la recibe sin presión, se acomoda el balón para disparar y la pone lejos del alcance de Adán (minuto 57).

Pudo ampliar la ventaja Raúl García antes de ser sustituido por Diego Ribas, pero lo que consiguió fue la bronca de Costa por no aprovechar su dejada dentro del área. El hispanobrasileño seguía peleando con la defensa del Betis por cada balón en la zona de peligro y haciendo amigos.

Si como asistente no tuvo fortuna, como rematador no perdonó en cuanto tuvo la siguiente ocasión y no se la anularon. Costa la puso en la red después de una gran dejada de cabeza de Koke (minuto 63), sumando su 23º gol.

Después salieron Villa y Sosa, así como los béticos Cedric y Matilla, para disputar minutos de un partido que ya tenía poca tela que cortar. Aun así, el delantero atlético trató de aprovechar el dominio de los suyos para recortar distancias en la carrera hacia el Mundial, en la que Costa le lleva mucha ventaja.