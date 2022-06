Copa Federación | Tenis

Conchita Martínez ha renovado por un año como capitana del equipo español de la Copa Federación tras el acuerdo alcanzado con el presidente de la Real Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela.

El presidente ha hecho público el acuerdo en la visita que ambos han realizado al Centro de Tecnificación Blas Infante de Sevilla, sede de la eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial ante la República Checa, que tendrá lugar el 8 y el 9 de febrero próximo.

"Hemos cerrado un acuerdo con Conchita en una doble vertiente. Primero la renovación como capitana del equipo de Copa Federación y además se va a desarrollar una serie de funciones vinculadas al tenis femenino", afirma Escañuela en un comunicado de prensa.

"Para la Federación", prosiguió, "es una satisfacción enorme que haya aceptado seguir con nosotros en este reto que hasta ahora ha sido extraordinario en su desarrollo. El año pasado ascendimos al Grupo Mundial, donde sólo están ocho equipos y ha sido posible por las jugadoras y por la labor excepcional de Conchita Martínez al frente del equipo. Creo que estamos en buenas manos".

Conchita Martínez agradeció a Escañuela la confianza depositada en ella y solicitó el apoyo de Sevilla y de la afición española para superar el reto de ganar a las checas. "Quiero agradecer a José Luis Escañuela por confiar un año más en mí como capitana del equipo español, a la Federación Andaluza por apostar por esta eliminatoria contra la República Checa y al Ayuntamiento de Sevilla, que ya tiene tradición en organizar eventos de este tipo", dijo Conchita .

"Seguro que harán todo lo posible para que el equipo se sienta como en casa y lo importante es llenar esas gradas, la pista central es muy bonita y desde ya hago un llamamiento para que la gente venga a animar al equipo. En las dos últimas eliminatorias tuvimos el respaldo del público, que ayuda mucho para que España siga ganando y estoy segura de que el público aquí en Sevilla no nos va a fallar".

La Federación, molesta con el Consejo

En el turno de preguntas, Olvido Aguilera, responsable del comité femenino de la Federación Española en la ITF y responsable de la Fundación del Tenis Español, criticó la gestión, por parte del Consejo Superior de Deportes, del caso del jugador Guillermo Olaso, suspendido cinco años por amañar partidos según la Federación Internacional (ITF).

"No tiene mucho sentido que la presunción de inocencia no se tenga con los ciudadanos del Estado español y desde luego ese caso no se ha llevado de una manera correcta. Se han hecho declaraciones desde el Consejo Superior de Deportes, con el que tenemos una relación magnífica, y se han tomado acciones con una serie de despachos de abogados que entiendo no proceden, fundamentalmente porque nuestra federación no ha tenido noticias de este caso por parte del Consejo", explicó.

"Después ha habido una sanción por parte de la Federación Internacional", añadió, "pero quizás las cosas hay que empezar a llevarlas de otra manera, porque en el deporte la transparencia tiene que ser absoluta, y para que así sea tenemos que seguir cumpliendo unas normas. Tenemos que ser especialmente cuidadosos con este tipo de comentarios. Se ha llevado de una forma muy desafortunada".