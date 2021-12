Clasificación final:

.1. Alemania 52:54.9

.2. Grecia +1:08.4

.3. Brasil +1:08.6

.4. Australia +1:21.2

.5. Italia +1.39.1

.6. Estados Unidos +1.49.8

.7. Francia +2:31.4

.8. Rusia +3.13.8

.9. Hungría +3:14.5

.10. Nueva Zelanda +3:17.1

.15. Argentina +5:17.1

.16. México +5:22.8

.17. Venezuela +6:05.0

.20. Ecuador +7:37.7.

El equipo alemán formado por Thomas Lurz, Christian Martin Reichert e Isabelle Harle ha destronado a una decepcionante Estados Unidos como campeona del mundo de cinco kilómetros en equipos mixtos en aguas abiertas, mientras que Grecia se ha hecho con la plata y Brasil con el bronce. [Sigue en directo los Mundiales de Natación de Barcelona en RTVE.es].



En la prueba en el Moll de la Fusta en los Mundiales de Barcelona, el trío alemán se ha impuesto con rotundidad, firmando un tiempo de 52:54.09, a 1:08.4 minutos del segundo clasificado, el equipo griego liderado por Spyridon Gianniotis, que ha birlado la plata a los brasileños Samuel De Bona, Allan Do Carmo y Poliana Okimoto por una diferencia de apenas dos décimas.



La prueba de persecución por equipos mixta, establecida desde Shanghai 2011, es una competición por selecciones, formada cada una por tres componentes que deben completar el trazado de cinco kilómetros y que finaliza cuando el último nadador del equipo toca el arco de llegada, que es el que marca el tiempo final.



A diferencia del resto de carreras en aguas abiertas, la que este mediodía se ha podido vivir en el puerto barcelonés no contiene la épica y dureza del cuerpo a cuerpo entre los nadadores, sino que cada equipo salta al agua con un minuto de diferencia.



Una contrarreloj donde no importa si se tiene al mejor nadador, sino si se dispone del trío más equilibrado. Aún así, el poderío alemán ha provocado que, pese a partir en cuarto lugar, acabaran adelantando paulatinamente a los equipos que les precedían y que no han podido igualar la brazada implacable de Lurz, Reichert y Harle.



A mitad de competición, Alemania avanzaba a los italianos Luca Ferretti, Simone Ercoli y Rachele Bruni -que finalizaron en quinta posición- y se lanzaba a la yugular de Nueva Zelanda, para adelantar finalmente también al equipo ruso.

Lurz, gran figura Los germanos habían recuperado simbólicamente un total de tres minutos respecto a su salida, lo que acabó siendo clave para su victoria final, que mejora el bronce logrado en Shanghái y eleva a Thomas Lurz como una de las grandes figuras de este Mundial, con un bronce también en cinco kilómetros y una plata en diez.



La emoción se vivió entonces en la espera por conocer quién se haría con la plata. Los nadadores brasileños, que finalizaban la prueba a 1:08.5 minutos de Alemania, aguardaban con tensión la llegada de Grecia, otra de las grandes favoritas. Y amargo fue el desenlace para los latinoamericanos, cuando el equipo heleno, comandado por Gianniotis -oro en 10km.- y secundado por Antonios Fokaidis y Kalliopi Araouzou -bronce en 5km. femeninos- cruzaba el arco de llegada tan solo dos décimas mejor que ellos.