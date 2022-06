La isla mediterránea de Córcega acoge por primera vez en 110 años de historia al Tour de Francia y tanta espera ha merecido la pena ya que la ronda gala ha elegido Porto Vecchio como punto de salida de la edición número 100 de la Grande Boucle (la carrera no se disputó en once ocasiones). [Blog 'En Ruta': Entrar en la historia de manera especial, por Carlos de Andrés]

Al podio de París se llega desde Córcega pero el centenario merecía un esfuerzo extra, por eso los organizadores han buscado que vivamos una carrera particularmente espectacular con un recorrido plagado de guiños a su historia, con siete etapas llanas, seis de media montaña, seis de alta montaña, con cuatro finales en alto, dos cronos individuales y una por equipos.



Los Pirineos tendrán un peso secundario con tan solo dos etapas duras (Aux Tre Domaines y Bagnères-de-Bigorre), serán el Mont-Ventoux y los Alpes (especialmente el Alpe D’Huez) los jueces que decidan cómo llegar a la noche parisina el día 21 de julio.

El máximo favorito, a tenor de los resultados de la temporada (victorias en la Vuelta a Omán, el Criterium Internacional, la Vuelta a Romandía y la Dauphiné), es el corredor británico del Sky Chris Froome. El ciclista nacido en Kenya además estará al frente de un equipo sólido y con oficio de dominador que esta vez apuesta por él y no por Bradley Wiggins, una de las ausencias más destacadas en Córcega.



"Contador, Valverde y Rodríguez". Esos tres nombres citó Chris Froome cuando le preguntaron cuáles eran sus principales rivales para el Tour de Francia. Tres españoles que buscan, como ya ocurrió en la pasada Vuelta ciclista a España, amargarle la vida a los ingleses.



Los tres guerreros hispanos, aunque cada uno luche defendiendo maillots diferentes, son tres grandes escaladores. Una posible alianza en las rampas más duras puede ser la única manera de desestabilizar el control que tratará de imponer el Sky.



"Cada uno hará su carrera", asegura Alberto Contador, para quien la alianza sólo es posible "si se dan las circunstancias de carrera sino, cada uno a lo suyo".



Valverde lo tiene más claro y asegura que "si los italianos lo hacen a menudo, los españoles también pueden hacerlo. Entre españoles nos entendemos mejor que con otras nacionalidades y, además, somos amigos fuera del pelotón", asegura el murciano.



"Purito", por su parte, no esconde su ambición en este Tour de Francia, tras haber subido al podium del Giro de Italia y de la Vuelta a España en 2012, pero en caso de que la carretera no sea favorable a sus intereses, tiene claro que prefiere ayudar a un español que a un ciclista de otra nacionalidad. "Está claro que somos amigos. Si me preguntas si prefiero que gane Froome o Alejandro, tengo claro que prefiero a Alejandro", asegura el catalán.