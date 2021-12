Klopp: "Tendremos que luchar con todas las fuerzas"

El entrenador del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, ha comparecido ante los medios junto al centrocampista Gundogan antes de afrontar el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones para el que llega con la clara ventaja del 4-1 conseguido en Alemania en la ida. [Real Madrid - Borussia Dortmund en directo, martes a las 20:45h. en La 1, RNE, HD y RTVE.es].

“Nosotros soñamos con la final como ellos“

Klopp repitió la imagen sonriente que dejó el pasado noviembre cuando compareció por primera vez en la sala de prensa del Bernabéu en la fase de grupos de la 'Champions'. Dejó bromas junto a su jugador Ilkay Gundogan y con la traducción a sus respuestas en inglés y alemán. Con más seriedad dejó claro que ningún integrante de la plantilla se ve en la final. "Al comienzo de la temporada, Mourinho dijo que éramos candidatos al título. El año pasado jugamos muy bien y él nos estudió. Sabía que hacíamos un buen fútbol. Ahora, nosotros soñamos con la final como ellos".



"Tenemos un equipo muy bueno y no siempre gana la mejor suma de individualidades sino que lo hace el colectivo. No estamos aún en la final, tenemos que seguir peleando por ella", añadió.

“Es normal que ellos crean que pueden remontar“

Klopp espera a un Real Madrid enrabietado tras el 4-1 de la ida y con el apoyo de su afición tras la campaña del club. "Es normal que ellos crean que pueden remontar y han actuado para conseguirlo. En Dortmund nosotros logramos entusiasmar a nuestros espectadores también y todos han visto como sabemos jugar. Ahora veremos lo que pasa. Estamos preparados para que el Real Madrid lo intente todo".



"Nuestra sensación no es estar con un pie en la final. El resultado de la ida fue mejor de lo que esperábamos, pero tenemos que luchar mañana con todas nuestras fuerzas. Para nosotros, es un gran progreso estar en semifinales y actuaremos con la humildad correspondiente", explicó.

“No vamos a jugar a la defensiva“

Descartó el técnico del Borussia Dortmund que vayan a salir a encerrarse para defender el buen resultado de la ida. "El Real Madrid nos puede causar muchos problemas, pero nosotros tenemos un gran potencial ofensivo, como demostramos en la ida, y la fuerza necesaria. No vamos a jugar a la defensiva. Lo importante en fútbol es el equilibrio entre ataque y defensa. Nuestra forma de actuar siempre es la misma, atacamos y defendemos todos". Pese a que Klopp reconoció que será "un partido muy especial", se mostró convencido de que su plantilla no lo acusarán ni perderán su identidad. "Estoy seguro de que mis jugadores no se paralizarán. Es la misma situación que en el final de la pasada Liga, pero ahora en Champions".



"La única forma de alcanzar el sueño es ser valiente. Es lo que intentamos hacer. No es ningún problema que perdamos el partido, puede pasar, lo que interesa es lo que hemos invertido en el juego. No podemos fracasar. Lo que es seguro es que pasará algo histórico, que pasemos a la final o que nos eliminen. Tengo una enorme confianza en que vamos a jugar muy bien. Haremos todo lo posible por llegar a la final", manifestó.