20 años y 63 días. Con esa edad ha ganado Marc Márquez (Honda HRC) una carrera en la categoría reina del motociclismo Mundial. Con su victoria en el GP de las Américas, Márquez ha entrado en la historia. Segundo ha sido su compañero de equipo Dani Pedrosa y tercero Jorge Lorenzo (Yamaha). [Así te hemos contado el GP de las Américas, minuto a minuto]



La carrera se la asegurado el de Cervera a falta de 10 vueltas cuando ha decidio adelantar a Pedrosa para escaparse en solitario hasta la meta. Ahora Márquez empata con Jorge Lorenzo al frente del Mundial de MotoGP.



Venía de marcar el mejor tiempo el sábado, era el dominador absoluto en el inédito circuito texano de Austin y no defraudó. En la salida, el más rápido fue sin embargo Dani Pedrosa. Tras él se coló también el alemán Stefan Bradl (Honda RC 213 V).



Márquez acató el golpe de la salida pero apretó los dientes y antes del final de la primera vuelta ya había superado a Bradl. Por detrás quedaban Lorenzo y un Valentino Rossi que se las tuvo que ver con Bradl, Álvaro Bautista (Honda RC 213 V), el británico Cal Crutchlow (Yamaha YZR M 1) y su compatriota Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici) para luchar por la cuarta plaza.



Pedrosa y Márquez mantuvieron una dura pugna en todo momento, con apenas diferencias entre ellos en lo que se refiere al tiempo, pero sí había una importante en cuanto a la elección de los neumáticos, pues mientras el primero optó por un compuesto blando en el neumático trasero, con duro en el delantero, como Márquez, éste prefirió emplear un compuesto duro también detrás.



A falta de 10 vueltas para el final, Marc Márquez protagonizó el adelantamiento de la jornada al meterse por el interior de la trazada a Pedrosa, quien, no obstante, no arrojó la toalla y espero su oportunidad para devolverle la acción al joven debutante de MotoGP. Pero la oportunidad no llegó nunca y con el paso de las vueltas lo que sucedió fue que las diferencias, aunque no mucho, se abrieron poco a poco y Márquez consolidó su primera victoria en la categoría, la que le convierte en el más joven en la historia del motociclismo en conseguirla.



Un hito deportivo que hasta el propio Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), el nueve veces campeón del mundo italiano, le supo reconocer en la propia pista al acercarse hasta él para felicitarlo, todo un gesto de campeón. Márquez desbanca de esa posición de privilegio nada menos que al mítico estadounidense "Fast" Freddie Spencer (Honda), quien en 1983 logró el título mundial de 500 c.c. con 21 años, 8 meses y 12 días y que el español deja ahora en 20 años y 63 días, tras ser ayer también el más joven en conseguir la mejor clasificación de entrenamientos, igualmente en detrimento del americano.