El español Rafael Nadal se ha impuesto por 6-2 y 6-3 al argentino David Nalbandian y se proclamó campeón del Abierto de Brasil, el primer torneo que gana en su retorno al tenis tras siete meses parado por una lesión en una rodilla.

Nadal, actual número cinco del mundo, no tuvo dificultades con Nalbandian en la primera manga, que ganó por 6-2 y en la que mostró algunos destellos de su mejor tenis. Las cosas se le pusieron un poco más difíciles en el segundo set, en cuyo inicio el argentino intentó una reacción, que a la postre resultó en vano.

Tras llegar a estar empatados 3-3, el mallorquín se repuso, pasó a controlar el juego otra vez y acabó imponiéndose por 6-3. El último punto fue producto de un error no forzado del tenista argentino, que lanzó la pelota fuera por milímetros.



Nadal alzó los brazos en señal de victoria y fue aclamado por las tribunas del gimnasio Ibirapuera de Sao Paulo, que desde el primer partido de este torneo le habían sido absolutamente incondicionales.



El español había alzado un trofeo por última vez en junio del pasado año, cuando ganó su séptimo Roland Garros, y poco después surgió la lesión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda que le impidió jugar hasta hace quince días, cuando regresó al tenis en el torneo ATP de Viña del Mar (Chile). En ese campeonato alcanzó la final, pero perdió ante el argentino Horacio Zeballos, quien se impuso por 6-7 (2), 7-6 (6) y 6-4.



En Sao Paulo, Nadal debutó en el torneo de dobles precisamente en pareja con Nalbandian, con quien vención en la primera ronda a los españoles Pablo Andujar y Guillermo García López. Luego, ambos acordaron no continuar, a fin de reservar fuerzas para el individual, que los puso frente a frente en la final. El partido más difícil de Nadal en este Abierto de Brasil fue curiosamente contra el adversario que en los papeles parecía el más débil de los que le tocaron.



Fue frente al argentino Martín Alund, quien llegó a Sao Paulo situado en el puesto 111 de las listas de la ATP y plantó cara en la semifinal, en la que Nadal se impuso este sábado por 6-3, 6-7 (2-7) y 6-1 tras un durísimo partido.