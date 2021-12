José Mourinho, técnico portugués del Real Madrid, se ha rendido a su compatriota Cristiano Ronaldo en la previa de su primer reencuentro con su exequipo el Manchester United, y aseguró que es "un jugador de otro planeta" y el mejor que ha dirigido en su carrera. [Real Madrid - Manchester United en vivo, el miércoles a las 20:45h. en RTVE.es]

“Es el jugador mas fantástico que he tenido“

"Pienso que ninguno de los enormes jugadores que he tenido a lo largo de mi carrera interpretará mal que diga que Cristiano es el jugador mas fantástico que he tenido", aseguró en rueda de prensa en el estadio Santiago Bernabéu.



"He tenido mucha suerte porque grandes jugadores se han dejado la vida por mi, por eso Cristiano no está en mi corazón en un sitio privilegiado respecto a otros, pero a nivel futbolístico esta más elevado porque es un jugador de otro mundo. Agradezco a todos los que han hecho mi historia", añadió.

“El Madrid quiere la 'décima' (Copa de Europa) y yo la 'tercera'“

El técnico no piensa retirarse "sólo con dos 'Champions'" en su palmarés, según explicó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Manchester United, del que espero que "cumpla las expectativas" y sea "un gran espectáculo". "Hay grandes clubes que nunca ganaron y grandes entrenadores. El Madrid ha ganado nueve y yo dos. Somos privilegiados. El Madrid quiere la 'décima' (Copa de Europa) y yo la 'tercera' y pelearemos hasta que llegue. Tengo confianza en mi trabajo y no pienso terminar mi carrera sólo con dos 'Champions'", dijo.

El preparador luso afirmó que todavía no se podía hacer un balance de la temporada. "Tenemos cuatro competiciones para jugar. Ganamos la Supercopa, perdemos la Liga y estamos en dos en donde podemos ganar o no ganar. Vamos a esperar hasta el final y después hacemos el balance de la temporada", opinó el de Setúbal.

En cuanto al once que pondrá en liza, el técnico blanco explicó que Pepe estaba en condiciones de enfrentarse al conjunto inglés. "Si está convocado es porque está condiciones para jugar. Ha estado mucho fuera, pero ha trabajado duro y ha jugado el último partido 25 minutos. En una posicion buena para coger ritmo", aseveró.

"Es el partido más importante de esta ronda. Que esta sala esté completamente repleta muestra lo que este partido significa. Todos esperamos un gran partido. Y conozco la cultura del fútbol inglés y creo que van a querer jugar un gran partido", añadió Mourinho.

“Disfruto de los grandes partidos“

Además, Mourinho reconoció que tanto él como la plantilla disfrutaban este tipo de encuentros. "Disfruto de los grandes partidos. Cada jugador quiere jugar este tipo de partidos. Algunos están frustrados porque no juegan. Tienen lo que quieren, un gran partido para jugar, no les veo nerviosos. Espero que las expectativas se cumplan y que podamos dar un gran espectáculo. Estos partidos son un privilegio y no sólo cuando ganas. Y se recuerda cada partido, cada detalle cada resultado...", apuntó.



Sobre si se ve cómo el sustituto de Sir Alex Ferguson el técnico portugués bromeó afirmando que terminarían sus carreras "a la vez". "No creo porque debemos terminar nuestra carrera más o menos a la vez. El con 90 y yo con 70", dijo entre risas.