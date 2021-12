Comienza la edición de 2013 de la Copa Davis, a partir del 1 de febrero, y lo hace con ausencias destacadas en varios equipos del Grupo Mundial, entre ellos el equipo español. No estará David Ferrer en el Canadá - España, ni Roger Federer en el Suiza - República Checa, ni Juan Martín del Potro en el Argentina - Alemania.

Los tres han puesto el calendario como razón principal para justificar su ausencia. En la lista se puede incluir a Rafa Nadal, que tras seis meses de baja por lesión ha puesto fecha para su regreso en Viña del Mar (Chile), el 4 de febrero; justo un día después de la eliminatoria de Davis.

El manacorense ya se perdió toda la temporada pasada en el torneo de la 'Ensaladera', donde España era la defensora del título. Ferrer hizo de número uno del equipo a partir de la ronda de cuartos y firmó un pleno de victorias en sus puntos individuales, que no fueron suficientas para ganar la final a la República Checa.

El líder de la 'Armada' en Vancouver será Nicolás Almagro, quien ya ejerció ese papel en la primera ronda de 2012 frente a Kazajistán. El murciano, no obstante, está pendiente de recuperarse físicamente. Tiene una microrrotura en un abductor consecuencia de su partido de cuartos del Open de Australia contra Ferrer.

La ausencia de Federer, criticada por Wawrinka

Destacada es la baja de Federer para la eliminatoria contra el vigente campeón. A pesar de que Suiza juega en casa, la renuncia del actual número dos del mundo no sentó nada bien en el momento de conocerse a su compañero Stanilas Wawrinka.

“Roger sigue diciendo que la Copa Davis es importante para él, pero está claro que no lo es“

La segunda mejor raqueta helvética cargó en diciembre contra su compañero de dobles olímpicos y no se mordió la lengua: "Roger sigue diciendo que la Copa Davis es importante para él, pero está claro que no lo es. Al final, el tenis es un deporte individual y es justo que todo el mundo mire a su propia carrera, pero lo entendía más antes que ahora. Al parecer, para él, la Copa Davis no es todavía tan importante".

Sí estarán en el equipo checo Tomas Berdych, número 6 de la ATP, y el veterano Radek Stepanek, los dos pilares sobre los que se asienta el actual campeón ya desde los últimos cuatro años.

Tampoco se ha 'borrado' el número uno del mundo, Novak Djokovic, que juega con Serbia en terreno belga a pesar de que los balcánicos se presentan como claros favoritos sin afectarles el factor cancha.

Otro 'top' que no se pierde la Davis es el francés Jo-Wilfred Tsonga (8), quien acude para ayudar a su equipo a clasificarse para cuartos contra Israel. 'Les bleus' van con el equipo de gala, con Richard Gasquet (10) y el doble de Julien Bennteau y Michael Llodra.

No suele ser habitual ver una lista de los diez mejores tenistas del mundo sin estadounidenses. El mejor clasificado es John Isner, duodécimo, pero el calendario es igual para él y para su compatriota Sam Querrey (22º) y ambos forman el cuarteto de Estados Unidos frente a Brasil. Les acompaña la pareja de los gemelos Bryan, un doble de sobrada garantía.