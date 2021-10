El español Joan 'Nani' Roma (Mini) celebró su primer triunfo de etapa en el Dakar 2013, aunque lamentó haber recuperado poco tiempo con los rivales que lo aventajan en la clasificación general. [Este Dakar 2013 tu espíritu aventurero tiene premio]

"Estoy contento, pero son etapas que, cuando las ganas, le sacas poco tiempo a los de adelante", dijo el catalán, ganador de la quinta etapa, entre Arequipa (Perú) y Arica (Chile).

"Estamos muy lejos de los de arriba, de (Nasser) Al-Attiyah y sobre todo de (Stéphane) Peterhansel", lamentó Nani, que marcha quinto en la general, a más de 37 minutos del francés Peterhansel, líder en solitario.

El español recordó que "aún quedan muchísimas cosas por pasar", pero reconoció que la carrera se le ha puesto cuesta arriba desde muy temprano.

"Pensábamos luchar para ganar, pero ha sido difícil reponerse de empezar perdiendo 24 minutos", señaló Nani, en alusión a la segunda etapa, cuando cedió mucho tiempo por problemas con un neumático. "Las cosas vienen como vienen y solo queda tirar", agregó.

Además, Casteu afirmó sentirse "muy bien" con su moto y "disfrutar de cada momento" que está viviendo en el Dakar, al que llegó "con algo de retraso". Es una moto que me permite sortear los obstáculos y me da serenidad. Tengo 38 años y voy a afrontar la carrera día a día, etapa a etapa. Tengo ganas de pilotar a lo grande", concluyó el piloto galo.

"La especial engañaba un poco porque eran pocos kilómetros, pero eran muy técnicos y sin descanso", reveló la piloto de Gas Gas, que no obstante dijo haberse "divertido" en el transcurso de la quinta etapa del Rally Dakar.

" Ha sido un gran día , pero lo importante es que hemos pasado una etapa más sin problemas", afirmó Sanz, consciente de que su buen inicio de etapa le ayudó a llegar a meta con mayor tranquilidad. "Me ha ido muy bien adelantar a un grupo de cuatro pilotos porque a partir de ahí he podido rodar sin problemas de polvo", explicó la catalana.

Viladoms: "Mi falta de rodaje me aconseja no arriesgar"

Por su parte, Jordi Viladoms (Husqvarna) se mostró satisfecho al término de la jornada, en la que su decimoséptimo puesto parcial le valió para ascender a la quinta plaza de la clasificación general de motos.

"Me gustaría correr más pero mi falta de rodaje con la moto me aconseja no arriesgar y seguir cogiendo el 'feeling' día a día", comentó Viladoms, consciente de que ha llegado al Dakar con pocos kilómetros acumulados sobre su Husqvarna TE 449 RR.

No obstante, el piloto de Igualada continúa mejorando su posición en la clasificación general y ya marcha quinto, a solo dos segundos del cuarto, el portugués Rubén Faria (KTM).