El piloto español de MotoGP, Dani Pedrosa (Honda), tratará de continuar presionando hasta el final a su compatriota Jorge Lorenzo (Yamaha) en el Gran Premio de Australia, penúltima prueba del Mundial de Motociclismo que se disputa en el trazado de Phillip Island, escenario donde la principal 'amenaza' para el catalán y el balear puede ser Casey Stoner (Honda).

El de Castellar del Vallés llega lanzado y como el piloto más en forma del campeonato después de encadenar por primera vez en su carrera en la máxima categoría tres victorias, y ahora aspira a una cuarta que le haga alargar la emoción hasta la cita final en el circuito valenciano de Cheste.

Por su parte, el balear seguirá apelando a su regularidad para defender su renta de puntos en la clasificación, situada en la actualidad en 23 puntos, por lo que sabe que todo pasa prácticamente por no fallar y por marcar de cerca a su gran rival como ha sucedido en los últimos Grandes Premios, donde siempre le ha secundado en el podio. Sin embargo, una victoria o acabar por delante de su rival le podría dar el título sin esperar a más carreras.

Los aspirantes no han ganado en Phillip Island

Lorenzo y Pedrosa se presentan claramente como los dos grandes aspirantes a hacerse con un nuevo triunfo de un Mundial que han hecho 'suyo' tras la caída de Stoner, ejerciendo un dominio total en las carreras, cuyo último capítulo se vivió el pasado domingo en Sepang, donde la lluvia fue protagonista e impidió completar un Gran Premio que se estaba convirtiendo en un 'infierno' para todos los pilotos.

La siguiente parada es Phillip Island, un trazado de gratos recuerdos para el catalán, que se coronó campeón del mundo de 250cc en 2004 y 2005 en este circuito, pero donde no ha tenido buenos resultados en la categoría 'reina' con tan solo el tercer puesto de 2009. De todos modos, la Honda parece superior, venciendo en seis de las últimas siete citas del Mundial, cinco a cargo de Pedrosa.

Lorenzo no parece dispuesto a poner facilidades, aunque no tomará riesgos innecesarios. El mallorquín tampoco ha ganado en el trazado oceánico, donde el año pasado sufrió una dolorosa caída en el 'warm up', dañándose seriamente el dedo anular izquierdo. Tras dominar la primera parte de la temporada, el balear, solo en Phillip Island por la baja de Ben Spies, ahora sufre una 'sequía' de victorias, y solo ha podido saborear uno en Misano, donde Pedrosa se cayó y Stoner no estaba.