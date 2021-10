El tenista serbio y número dos del mundo, Novak Djokovic, ha conseguido el pase a los octavos de final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras imponerse al francés Julien Benneteau (6-3, 6-2, 6-2), en un partido que fue un puro trámite para el vigente campeón de la cita neoyorquina.



Después de deshacerse del brasileño Rogerio Dutra Silva en segunda ronda, Djokovic volvió a postularse como uno de los grandes favoritos al título y no sufrió lo más mínimo ante un tenista francés que pagó el esfuerzo de su anterior encuentro. Con un gran tenis, el serbio no sólo brilló sobre la pista del Arthur Ashe Stadium, sino que tuvo destellos del mejor Djokovic del 2011.



Pronto rompería el número dos del mundo el servicio de su rival cuando, en el sexto juego del primer set, el serbio se adelantaba en el marcador con un 4-2. Tras el quiebre, Benneteau tan sólo pudo anotarse un juego más en una primera manga que a penas duró media hora. Ya en el segundo set, un segundo 'break' de Djokovic a las primeras de cambio complicó definitivamente el partido al francés.



Tras adjudicarse con facilidad el segundo set (6-2), el vigente campeón del US Open puso la velocidad de crucero y, tras conseguir el tercer quiebre del partido, tan decisivo como los dos anteriores, Djokovic rompía de nuevo el servicio de Benneteau para cerrar el encuentro en poco más de una hora y media.

Del Potro tumba a Mayer Juan Martín del Potro, séptimo favorito, ha salido airoso del duelo argentino contra Leonardo Mayer (6-3, 7-5 y 7-6(9)) para alcanzar los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.



Del Potro, que nunca había coincidido en el circuito con Mayer, 63 del mundo, tardó tres horas y 25 minutos en derribar la resistencia de su paisano, que nunca se dio por vencido.



El tenista de Corrientes, que carece de éxito alguno en su historial, mantuvo el tipo en todo momento. Especialmente en la segunda manga, donde exigió a su rival a tirar de repertorio para ampliar su ventaja y en la tercera, que alargó hasta el 'tie break', donde dispuso de un punto de set salvado por Del Potro, que cerró el triunfo después de ganar un parcial que se prolongó durante 86 minutos. El ganador del Abierto de Estados Unidos en el 2009, que este año ha conquistado los torneos de Estoril y Marsella además de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, buscará los cuartos de final ante el ganador del choque entre el estadounidense Andy Roddick y el italiano Fabio Fognini.