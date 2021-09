Londres 2012 | Balonmano

Tras un partido agónico que ha valido el bronce, las jugadoras españolas de la selección de balonmano saboreaban el éxito que ha supuesto el torneo olímpico, su consagración definitiva en la élite. "El bronce sabe a gloria bendita", comentaba la pivote Begoña Fernández, mientras que Marta Mangué, una de las líderes del equipo, recalcaba que es "el triunfo del grupo".

"Hemos demostrado que somos auténticas guerreras, hemos peleado por cada balón y yo creo que eso es lo que nos ha dado la victoria", aseguraba Fernández después de la victoria ante Corea del Sur (29-31), que ha requerido de dos prórrogas. "Yo creo que en el partido nunca nos creíamos que lo teníamos hasta que no pitó el árbitro, estábamos todas: 'Por favor, que acabe ya, que nos va a dar un infarto'".

La pivote española también ha destacado el aspecto mental tras la derrota en semifinales: "Ha sido muy duro, porque el partido de Montenegro nos había hecho mucho daño psicológicamente, porque no nos salieron las cosas bien y eso nos costó perder el partido de uno".

No obstante, tras las tentativas del balonmano femenino en Barcelona 1992 y hace cuatro años en Pekín 2008 -donde fueron sextas-, este sábado eran conscientes de la necesidad de apostar por hacer historia: "Estábamos convencidas de que si queríamos ir a por el bronce, teníamos que ser fuertes psicológicamente y teníamos que tirar de experiencia".

"¿Sabes las ganas que teníamos? No os hacéis una idea de lo que hemos luchado para llegar aquí, para tener repercusión, para hacer algo grande por nuestro deporte y la verdad es que nos sentimos orgullosas", ha señalado en la zona mixta, asegurando que el éxito "se va a celebrar a lo grande, como siempre".

La importancia del grupo

Su compañera Macarena Aguilar, por su parte, ha indicado que la página de historia que han escrito en Londres viene de que "el equipo tiene algo". "No sé qué tiene, es esa garra, esa ambición, esas ganas de ganar, y si nos lo hubieran dicho hace un mes, no nos lo creeríamos. Hemos conseguido un bronce histórico que no nos lo creemos".

“No sé qué habrán preparado en el vestuario, pero creo que va a ser un fiestón“

Aguilar también ha dejado ver que lo van a celebrar por todo lo alto: "No sé qué habrán preparado en el vestuario, pero creo que va a ser un fiestón, hemos tenido mucho trabajo, un verano muy intenso”.

Marta Mangué, otra de las líderes de las ‘guerreras’, no podía ocultar su satisfacción, además de apuntar a la fortaleza del conjunto como factor clave: "Siempre hay alguien que en determinados momentos destaca más, pero la clave de la victoria es el grupo, es nuestra defensa, nuestro ataque, nuestra portera, es el grupo, eso es lo que valemos, porque en este equipo no hay ninguna jugadora que destaque por si sola, lo que destaca es el grupo".

En este sentido, la internacional española no ha dudado en hacer partícipe del éxito logrado hoy en Londres a todas las jugadoras que han pasado en los últimos años por el equipo nacional, en especial a Nerea Pena y Carmen Martín, que no pudieron estar en Londres por lesión.

"Este triunfo es de todas las jugadoras que han pasado por este grupo y que al final no han podido estar hoy aquí, esta victoria también es suya, porque aunque no estén físicamente aquí, también están presentes", ha añadido la lateral canaria, antes de unirse al trenecito con el que las jugadoras españolas celebraban el bronce por los pasillos del Basketball Arena.