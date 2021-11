Pau Gasol: "No es algo puntual y eso me preocupa"

El jugador de la selección española de baloncesto Pau Gasol se ha mostrado preocupado por la derrota ante Brasil en la fase de grupos (82-88), la segunda en los Juegos Olímpicos de Londres, y explicó que no se trata de algo puntual porque no es coincidencia.

"¿Cómo se explica el último cuarto contra Rusia? Un par de cuartos ante Gran Bretaña, ante China. Son varias cosas. No es algo puntual y eso es lo que me preocupa. Estamos en un punto crucial del campeonato y hay que ponerse las pilas desde ya, del primero al último del equipo", comentó.

"Esto no es coincidencia, no es algo que suceda porque sí. Ha sido un poco decepcionante. Que esto sea así en este momento del campeonato y corregirlo porque ahora empieza realmente el campeonato, la parte decisiva en la que tienes que jugar a tu mejor nivel y ahí es donde tenemos que llegar", añadió.

No obstante, el de Sant Boi -que volvió a ser el máximo anotador español con 25 puntos- pidió optimismo. "Tenemos que ser positivos, también críticos porque con cualquier error te quedas fuera. Este equipo no jugaría nunca a perder, a especular y nunca nos planteamos esa posibilidad", finalizó.

Scariolo: "Tenemos problemas de concentración y de condición física"

Sergio Scariolo, entrenador de la selección española, se mostró "un poco decepcionado" por la "falta de concentración del equipo durante un partido entero" y comentó también el "problema de condición física en algunos jugadores" para explicar la derrota ante Brasil.

"Hemos jugado bien los tres primeros cuartos y en el último del partido se nos ha ido de las manos. Nos está costando tener concentración durante todo un partido", dijo Scariolo. "Hemos encadenado errores en el último cuarto y hemos dejado a Brasil correr y lanzar en campo abierto. Está claro que tenemos que mejorar aspectos defensivos", añadió.

“Sobre EE.UU.: Inconscientemente puede haber influido“

La opinión de muchos aficionados respecto a que era "mejor no ganar este partido para no cruzar con Estados Unidos" en unas posibles semifinales, se le hizo saber al entrenador por si pudiera haber influido en el equipo. "Hemos intentado y planteado el equipo para ganar, pero inconscientemente puede haber influido. Jugar antes de los cuartos de final con la clasificación ya conseguida no es fácil para mantener la concentración", explicó Scariolo.

Los dos últimos partidos de la selección española han dejado una imagen del equipo muy vulnerable. "Quiero creer que son problemas que tienen solución, aunque está claro que nuestra condición física no es la mejor. Tenemos que trabajar el aspecto mental", apuntó.

"El siguiente es el partido. El que todos consideran el más importante. La concentración y la competitividad serán máximas", comentó. En el último cuarto ni José Manuel Calderón ni Rudy Fernández jugaron. "Son los más cargados físicamente y necesitaban ese descanso", observó el entrenador. "Estamos entrando en la recta final de la competición más importante para cualquier deportista", siguió.

Evitar a Estados Unidos hasta la final puede paliar algo el amargor de la derrota."No he pensado en eso. Lo único que me interesa es que tenemos que ser humildes y respetar a nuestros rivales, sea el que sea, sobre todo en una condición física no ideal", finalizó Sergio Scariolo.