El tenis en los Juegos de Londres 2012 ya tiene un jugador con medalla asegurada: Roger Federer. El suizo tuvo que dejarse hasta la última gota de sudor para vencer al argentino Juan Martín del Potro en una semifinal de enorme altura. Ahora se verá las caras en la final de los Juegos de Londres con el británico Andy Murray que ha vencido a Novak Djokovic.

El número uno del mundo ha ganado 3-6, 7-6 y 19-17 en el que se ha convertido en el partido más largo de la historia del tenis en los Juegos Olímpicos desde que se juega a tres sets: 4 horas y 26 minutos.

El argentino comenzó sacando y propuso al caballero de la blanca cruz que se disputaran los puntos desde el fondo de la pista a lo que el de Basilea accedió gustoso y así, iniciaron el prólogo al gran espectáculo tenístico que han regalado este viernes en la pista central del All England Tennis Club de Wimbledon.

El número uno estuvo cerca de perder el servicio en el sexto juego, 0-30 fruto de dos cañas y en 54 segundos fue capaz de remontarlo, 3-3 y cambio de raqueta que no le sirvió para que Del Potro le rompiera el saque en el octavo, subiendo a la red con decisión, con un majestuoso globo, con un feroz ataque consiguió el 5-3 que consolidó ganando el set con su tremendo y acertado servicio, 6-3 en 36 minutos de tenis de lujo .

Pasado el susto para el de Basilea, no hubo roturas y se llegó al 'tie break'. En el desempate, los mismos errores que antes habían lastrado al suizo se volvieron en contra de Del Potro, que no tuvo apoyo en el 'ojo de halcón' para enmendarlos. Federer sacó lo mejor de sí y cerró el set con un 'ace'.

Los errores no forzados eran más numerosos para el número uno. Esto ocasionó la cuarta bola de rotura para Del Potro que no pudo aprovechar, ese noveno juego lo llevaba con ventaja de 40-0 el suizo, se dejó empatar, casi perder y tuvo que recurrir a la eficacia que su saque salvador le proporciona en los momentos críticos para ponerse 5-4 y temblando .

De nuevo en el sexto juego Roger Federer tuvo otra ocasión de hacer un break, pero no lo permitieron ni el tandilense ni el ojo de halcón que estaba a su favor por milímetro, en singular y en desesperante para el suizo.

El argentino comenzó el segundo acto algo impreciso . En el segundo juego cometió dos errores no forzados de los cuatro que llevaba hasta entonces, el suizo no aprovechó el tercer punto de break que le regalaron y Del Potro llegó hasta los 210 km/h con su saque para evitar entrar en pérdidas.

Federer volvió a tener una pelota de 'break' a su favor, casi en bandeja, pero con toda la pista para él y su revés a una mano en teoría fácil, el suizo lo estrelló en la red. Luego 'Delpo' no dejó escapar el 'deuce' y todo volvió al cauce de un guión eterno .

El inicio del tercer y definitivo set parecía presagiar un desenlace como el anterior, solo que no habría 'tie break' y el partido podía haberse prolongado hasta el infinito entre dos titanes del tenis olímpico.

La emoción no podía ser mayor. Con dos bolas de partido para Del Potro, rompiendo el juego incluso, Roger hizo dos saques impresionantes que le acabaron por colocar de nuevo empate, en este caso 12-12. Estaban 'peleando' como dos auténticos titanes.

Y el que empezó golpeando fue el octavo favorito, que aprovechó su saque para volver a ponerse por delante en el marcador ante un Federer sorprendido. De nuevo intercambio de saques para no abrir brecha y mantener el suspense.

Situación complicada que el tandileño terminó de aderezar con sendos errores que sirvieron en bandeja el 'break' a Federer. Le tocaba al número uno del mundo sacar para lograr su final soñada. Pero Del Potro no estaba muerto , ni mucho menos. El argentino volvió a encontrar las líneas de fondo y puso de los nervios a Federer, que con 0-40 tiró un revés a la cinta y la bola se marchó fuera. Otra vez tablas, 10-10 en el marcador y vuelta a empezar.

Por su parte, Federer ni se lo creía. Había dejado escapar de nuevo con vida al argentino y le tocó demostrar que no se dejaba vencer por el desánimo. Pasadas las tres horas de partido, con 9-9, empezaban a caer los errores fruto del cansancio , como dos dobles falta de Del Potro.

El partido más largo de la historia de los Juegos

Había momentos en los que no se conocía a este Roger Federer. El de Basilea tenía golpes que eran impensables para el número 1. Se le estaban yendo largas cuando mejor tenía la puntuación para sus intereses. Y no solo eso sino también algún que otro revés que no le salía fino.

Dicho en números: máxima igualdad con el 16-16 que ya convertía a este partido en el encuentro más largo de la historia del tenis en los Juegos desde que se disputa a tres sets: 4 horas y 26 minutos, casi nada.

A punto de hacerse con el partido, Federer rompió para ponerse 18-17 y con el saque a favor. En su turno, llegó a desperdiciar una bola de partido dejándola en la red. Del Potro conseguía ponerse iguales pero, a la siguiente, el suizo sería definitivo. Logró dos puntos para hacerse con el 19-17 y meterse en la final del domingo ante el británico Andy Murray, ganador ante el serbio Novak Djokovic.