Londres 2012 | Waterpolo

En un partido muy trabado, España logró un soberbio empate a 9 contra Estados Unidos, al que plantó cara. El equipo nacional mostró sus credenciales al poderoso conjunto norteamericano en el torneo de waterpolo femenino de los Juegos de Londres. Este resultado deja a España como líder de grupo y consciente de sus buenas posibilidades.

Esperanzas hasta el final

Unas ilusiones que los goles de Kami Craig, máxima goleadora del equipo con cuatro tantos y Melissa Seidemann pusieron en cuarentena en los tres primeros minutos del tercer cuarto (5-5). Claro que España siguió a un ritmo altísimo. Era la única forma de aguantar ante el poderío USA, donde Kami Craig hacía estragos.

La boya estadounidense aprovechó una nueva superioridad de su equipo para anotar otro gol y España perdió la iniciativa en el marcador después de 23 minutos de juego, para llegar al último cuarto con 6-7.

En esos ocho últimos minutos apareció la figura de la portera estadounidense y una soberbia vaselina desde muy lejos de la mítica Heather Petri, en sus cuartos Juegos, dejaron a España con dos goles (6-8) de desventaja, que poco después fueron tres.

“Ha sido increible“

Aún siguieron luchando las españolas, un penalti marcado por Jennifer Pareja y un palmeo en reverso de Maica García llevó las esperanzas (8-9) hasta los últimos instantes.

La jugadora explicó así sus sensaciones a RTVE.es: "Ha sido increible. En defensa estamos trabajando muy bien y es un gran resultado ante uno de los favoritos a ganar la medalla de oro".

“Seguimos estando en el partido“

Se lo siguió creyendo España y, en una tensa superioridad, de nuevo Maica estableció el empate a 9 a solo 45 segundos del final. "He tenido muchos problemas con una defensora muy grande, pero al final he sacado dos expulsiones y he marcado esos dos últimos goles que me han dado mis compañeras. Sobre todo el penúltimo que ha sido 'seguimos estando en el partido'. Pero ha sido trabajo de todas".

El encuentro acabó con un muy merecido empate en el que España dejó una grata impresión y demostró que, como ya dijo a RTVE.es Joan Jané, ahora seleccionador chino, las chicas de Miki Oca están en el grupo de los grandes conjuntos mundiales.

Aunque el técnico prefiere ir paso a paso "Es muy valioso el empate ante Estados Unidos, pero hay que tratar de descansar y preparar el partido contra Hungría", concluyó.