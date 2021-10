A la espera de Michael Phelps, el francés Yannick Agnel es ya el rey de la piscina, la gran estrella de la natación de los Juegos Olímpicos de Londres. El francés se ha impuesto en la prueba de 200 metros libres con una soberbia actuación en la que ha vuelto a anular al estadounidense Ryan Lochte, que se ha quedado sin medalla. El chino Sun Yang y el surcoreano Park Taehwan han compartido la plata, al hacer exactamente el mismo tiempo, y el bronce ha quedado desierto.

Tan sólo un día después de amargarle la final de los 4x100 libres al equipo estadounidense con una remontada épica en la última posta, la nueva perla de la natación francesa ha vencido con una autoridad insultante en una carrera sobrada de aspirantes, desde el propio Lochte al veterano alemán Paul Biedermann. Su marca final ha sido de 1:43:14, a más de un segundo de sus rivales más cercanos y la tercera mejor de la historia con bañador textil.

En esta ocasión ni siquiera le ha sido necesario remontar: se ha colocado líder desde el primer volteo, con un ritmo elevadísimo nada más comenzar que ha impedido que el chino Sun Yang, el tercer gran favorito, aprovechara su punta de velocidad en los últimos metros.

Plata compartida Con todo, la lucha por la segunda plaza ha sido tan reñida que Sun y el surcoreano Park Taehwan han tocado la pared al mismo tiempo (1:44:93) y han compartido la plata, dejando desierto el bronce. El gran derrotado ha vuelto a ser Ryan Lochte, hundido tras la derrota sufrida en el último relevo de la final del domingo, cuando tenía siete décimas de ventaja que Agnel le enjugó en 100 metros. Este lunes ni siquiera se ha asomado al podio, pese al arrebato de orgullo del tercer volteo, cuando pareció remontar, para después quedarse sin medalla en la recta final. Pese a todo, Lochte ya suma un oro en 400 metros estilos y una plata en los 4x100 libres y aún opta a medalla en los 200 metros estilos y en los 200 metros espalda, donde, además, no se cruzará con Agnel, cuyo gran objetivo ahora es el oro en los 100 metros libres, la prueba reina de los velocistas.

Franklin, la nueva estrella de la natación femenina La delegación estadounidense, en cualquier caso, ha obtenido un pronto consuelo de la derrota de Lochte con dos oros consecutivos. En primer lugar, la magnífica victoria lograda por Missy Franklin, de tan solo 17 años, en la final femenina de los 100 metros espalda, con una marca de 00:58:33. La plata ha sido para la australiana Emily Seeholm (00:58:68) y el bronce, para la japonesa Aya Terakawa (00:58:83).



Franklin ha logrado el oro tan solo 14 minutos después de clasificarse para la final de los 200 metros espalda, prueba en la que es la actual campeona mundial, y aspira a convertirse en la gran estrella de la natación femenina, ya que compite en otras cuatro pruebas más. De momento, ya tiene su primer título olímpico y el bronce de los 4x100 metros. Poco después, Matt Grevers lograba también el triunfo en la final masculina de los 100 metros espalda y otro estadounidense, Nick Thoman, se alzaba con la plata. El bronce ha sido para el japonés Ryosuke Irie. La última medalla de oro de la jornada del lunes en la piscina del Centro Acuático de Londres ha sido para la lituana Ruta Meilutyte, de tan solo 15 años, que se ha impuesto en los 100 metros braza, por delante de la estadounidense Rebecca Soni, doble campeona mundial, y de la japonesa Satomi Suzuki, bronce.

Phelps y Ye, clasificados Al margen de las finales, Michael Phelps se ha clasificado para la final de los 200 metros mariposa, una de sus pruebas preferidas, como primero de su serie y con el cuarto mejor tiempo de las semifinales. La leyenda estadounidense, que aspira en estos Juegos Olímpicos a superar a Larisa Letinina y convertirse en el deportista con más medallas olímpicas de la historia, podría sumar en esta prueba su decimoctava medalla. Si además consiguiese el oro, sería el primer nadador en lograr ser campeón olímpico en la misma prueba en tres ocasiones consecutivas, una proeza que también podría lograr en los 100 metros mariposa. Por su parte, la china Shiwen Ye, otra de las sensaciones de estos Juegos Olímpicos tras su victoria en los 400 metros estilos, ha logrado el récord olímpico en las semifinales de los 200 metros estilos, con 2:08:39, en una prueba en la que la española Mireia Belmonte no ha conseguido colarse en la final.

