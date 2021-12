El español Fernando Alonso (Ferrari), que ha ganado el Gran Premio de Alemania, la décima carrera del Mundial de Fórmula 1, con la que fortaleció su liderato en el certamen, ha ironizado desde el podio de Hockenheim con lo "divertido" que resulta "pilotar un coche italiano diseñado por un griego (Nikolas Tombazis), y está muy bien ganar aquí".

"Ok. No soy un gran aficionado a la política, pero es cierto que la situación no está demasiado bien en España. Pero es divertido pilotar un coche italiano (Ferrari) -diseñado por un griego (Nikolas Tombazis)- y está muy bien ganar aquí", indicó Fernando desde el podio.



Alonso, que ha logrado su trigésima victoria en Fórmula 1, la tercera del año y la novena desde que es piloto de Ferrari, lidera el Mundial con 154 puntos, 34 más que el australiano Mark Webber (Red Bull), que ha acabado octavo en Hockenheim.



El doble campeón mundial asturiano comentó ya en rueda de prensa que "antes de esta carrera" no estaban "tan seguros" de que fuera a salir un fin de semana perfecto, en el que asimismo celebró, el sábado, la vigésima segunda 'pole' de su carrera en F1. "En Valencia todo estuvo OK, pero Red Bull era más rápido que el resto y pude ganar porque (el alemán Sebastian) Vettel -que hoy fue segundo- tuvo una avería mecánica. En Silverstone también fuimos bien en mojado, pero algo más lentos en seco y nos ganó Mark (Webber) de forma merecida, porque fue el más rápido. Y ayer hice la 'pole' en mojado, que parece que es la condición que mejor nos va", explicó el líder del Mundial.



"Pero en seco aún no somos los más rápidos. Hoy Vettel y (el inglés Jenson) Button, incluso (su compañero en McLaren y compatriota) Lewis Hamilton, que al final tuvo problemas, iban más rápidos que nosotros", manifestó Alonso.



"Estamos a mitad de temporada y ha sido un buena recuperación desde los 'tests' de (pretemporada de) Jerez, donde estábamos a dos segundos, o desde (la primera carrera del Mundial, en) Australia, donde estábamos a 1,6 segundos en la Q2", comentó a Efe el doble campeón del mundo asturiano hoy, domingo, en Hockenheim.