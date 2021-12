Después de deshojar la margarita a lo largo de las últimas 24 horas, el Comité Olímpico Español ha decidido por unanimidad que el baloncestista Pau Gasol sea finalmente el abanderado español en la ceremonia inaugural de Londres 2012 tras la renuncia de Rafa Nadal a ir a los Juegos por “no encontrarse en condiciones para competir” y el rechazo de los regastistas Iker Martínez y Xabi Fernández a portar la bandera en la ceremonia de inauguración.

Oro en Atenas 2004 y plata en Pekín 2008, tanto Martínez como Fernández han declinado la posibilidad de encabezar la delegación española el próximo día 27 de julio en el estadio olímpico de Londres alegando que se quieren centrar en su preparación.

Para la elección de Nadal no se tuvo en cuenta la normativa donde se especifica que el abanderado se elige por el número de medallas, sin embargo para nombrar al sustituto sí que tuvo peso este criterio en un principio. Ante la negativa de los regatistas vascos, el organismo que preside Alejandro Blanco ha repetido su postura y ha apostado por la visibilidad internacional y la imagen simbólica del espíritu olímpico para nombrar al abanderado, en lugar de tomar la mera prelación olímpica, que hubiera apuntado, tras la baja por lesión de Samuel Sánchez, al piragüista Saúl Craviotto, oro en Pekín 2008 y que también competirá en estos Juegos.

De hecho, Alejandro Blanco ha repetido en el caso de Pau Gasol, mediante la lectura de un comunicado antes de su rueda de prensa, los mismos argumentos que justificaron la elección de Nadal:

"Pau representa los mejores valores del deporte y de la competición; ha sido y es un referente en el ámbito deportivo y en el olimpismo. Su persona y sus indudables méritos hacen de él un modelo a seguir por toda la sociedad y, especialmente, por los más jóvenes".

Y también ha dejado claro que ''la decisión no desmerece absolutamente en nada a ningún otro deportista que podría ser el abanderado'', en alusión a los deportistas citados, que tenían un palmarés superior en los Juegos.

Pau: "Es un grandísimo honor"

Alejandro Blanco informó de que Pau Gasol, al que le comunicó la noticia a las 14.30 horas después de hablar con el último presidente, fue votado por los 25 miembros con derecho a voto del Comité Ejecutivo. "Me he encontrado a un deportista entregado y me ha dicho que era un grandísimo honor".

Para Blanco, Pau Gasol "engrandece la imagen del deporte español" y que, en este momento, es "el que mejor puede representar" a España. Considera el máximo mandatario del COE, el debate sobre la norma puede ser "coyuntural".

Uno de los momentos más felices de mi carrera

"Cuando debatimos sobre el tema de Rafa consideramos que el deportista más internacional, el que mejor nos podía representar era Rafa Nadal. Todos hemos sentido la ausencia de Nadal. Hemos pensado que adelantar la ida de algunos deportistas no era lo más idóneo", indicó.



"¿Ambigüedad? Más ambigüedad era lo de antes, que era el artículo 39. Pienso que las normas no son fijas, puede haber situaciones importantes que, por una circunstancia determinen que un deportista es el mejor representante", añadió.

Igualmente, destacó que a cualquier país le gustaría debatir sobre si Pau Gasol, Nadal, Xabi o Iker, Samuel Sánchez o Saúl Cravioto fueran los abanderados. "No pasa nada por que haya debate. Gasol es, en este momento, el que mejor nos puede representar. ¿Si teníamos plan B? Teníamos un plan B, C, D y H. Hay que valorar todo, pero, sin ninguna duda, nos quedamos con el deportista", dijo.