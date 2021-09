El internacional español, Jesús Navas, ha querido saldar cuentas con aquellos suspicaces que dudaban de la deportividad del partido entre España y Croacia afirmando que el equipo de Vicente Del Bosque siempre va en buscar de "la victoria".

"Era un final complicado. Ellos se jugaban mucho, al igual que nosotros. Pero hemos madurado el encuentro hasta el final y hemos logrado la victoria".

Cuestionado sobre ese posible pacto entre ambas selecciones, el extremo ha comentado que España está compuesta de unos jugadores que siempre van "a por la victoria". "Es en lo que creemos y lo que queremos".

Con el pase a la siguiente ronda 'en el bolsillo', Navas se ha mostrado "contento por la victoria" y porque han concluido la fase de grupos como "primeros de grupo". "Tenemos que seguir en nuestra línea manejando el encuentro y con muchas ganas".

Xabi Alonso cumplió ante Croacia su partido 99 como internacional. "Esperemos cumplir los 100 en cuartos. Llevo unos años ya en el equipo y no imaginaba llegar a los cien. Hay pocos que lo han conseguido".

"Queríamos ganar el partido. No nos conformábamos con otra cosa. Ellos han tenido alguna ocasión y sabíamos que no nos podíamos poner por detrás en el marcador".

El centrocampista de la selección española, Xabi Alonso , ha destacado las dificultades para superar a Croacia, pero ha subrayado que la intención fue siempre "ganar" y no "otra cosa".

Silva ha calificado el encuentro de "complicado". "Croacia se jugaban también mucho, la clasificación. El gol ha tardado pero ha llegado al final". El canario ha afirmado que no preferencias para los cuartos. "Son grandes selecciones y hay que esperar. Cualquiera será difícil. Pero ahora tenemos descansar y ya veremos quién nos toca".

Casillas: "Estábamos un poco atenazados"

El capitán de la selección española, Iker Casillas, no pudo ocultar su satisfacción por la clasificación, donde el guardameta confía que España ofrezca su mejor versión.

"Estábamos un poco atenazados, con cierto nerviosismo, porque sabes que en cualquier acción aislada te puedes quedar fuera. Ahora llegan los partido a cara o cruz y como ya pasó en el Mundial creo que estaremos más sueltos".

"No es que no sea que el equipo no esté como hace cuatro años o hace dos. Es que los rivales nos conocen más. Cada vez que la coge Iniesta tiene tres jugadores o cada vez que la coge Silva tiene otros tres. Los rivales saben que tiene un buen toque de balón e intenta impedirlo".

“Los rivales nos conocen más ahora“

El capitán de la selección española no ha mostrado ninguna preferencia por el rival en los cuartos de final. "Yo lo que quería es que estuviésemos nosotros en los cuartos de final. Además si queremos llegar lejos sabemos que debemos enfrentarnos a los mejores".