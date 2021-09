105 - Oklahoma City Thunder (22+25+27+31): Westbrook (27), Sefolosha (9), Perkins (4), Durant (36), Ibaka (10) -cinco inicial-, Fisher (6), Collison (8), Cook (-) y Harden (5).



94 - Miami Heat (29+25+19+21): Chalmers (12), Wade (19), Haslem (4), Battier (17), James (30) -cinco inicial-, Miller (2), Bosh (10) y Anthony (-).



Árbitros: Derrick Stafford, Ed Malloy y Monty Mccutchen. Señalaron falta técnica a Westbrook, de los Thunder, y a Battier, de los Heat. No hubo eliminados por personales.



Incidencias: 18.203 espectadores.

El alero Kevin Durant no dejó ninguna duda de su clase encestadora y liderazgo y se convirtió en la gran figura que guió a los Thunder de Oklahoma City al triunfo por 105-94 ante los Heat de Miami en el primer partido de las Finales de la NBA que van a disputar al mejor de siete.



Durant volvió a mostrar su condición de tres veces líder encestador de la liga y lo hizo al conseguir 36 puntos, incluidos 17 en el cuarto periodo, ocho rebotes y cuatro asistencias, en lo que fue su debut en unas Finales de la NBA.



Como sucedió en la serie de las finales de la Conferencia Oeste antes los Spurs de San Antonio, los Thunder tuvieron que sufrir en la primera parte, pero en la segunda fueron una máquina arrolladora de hacer puntos, además de jugar una gran defensa y realizar un trabajo de equipo excepcional, en el que el base Russell Westbrook fue decisivo.



Si Durant se encargó de anotar 23 tantos en la segunda parte, Westbrook dirigió el juego a la perfección y además surgió con los tantos decisivos en el tercer periodo cuando, con 16 segundos para el final, completó jugada de tres puntos y dio a los Thunder la primera ventaja del partido 74-73, que ya no perderían el resto del camino.



Westbrook aportó un doble-doble de 27 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes, que lo dejaron como el segundo máximo encestador de los Thunder y el lugarteniente ideal de Durant, que con sólo 23 años proyectó la imagen más cercana que se recuerda de la figura del legendario Michael Jordan, tanto en sus penetraciones, tiros a canastas y protagonismo como líder dentro del equipo.



Durant, que anotó 6 de 10 tiros de campo en el cuarto periodo, también le ganó el duelo individual al alero LeBron James, el Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, que estuvo presente durante los tres primeros cuartos, pero desapareció en el cuarto cuando los Thunder cambiaron la defensa y lo anularon.



Junto a Durant y Westbrook, el ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka volvió a ser el jugador perfecto de equipo que consiguió 10 puntos (5-10, 0-0, 0-1) y seis rebotes en los 27 minutos que disputó, que lo dejaron como el tercer jugador de los Thunder que logró dobles dígitos. Ibaka, con dos canastas consecutivas, al igual que Westbrook fue decisivo en la remontada de la desventaja de 13 tantos (26-39) que tenían en los primeros minutos del segundo cuarto.



Mientras que esta vez el sexto hombre no fue el escolta James Harden -se quedó con sólo cinco tantos-, sino el pívot Nick Collison que hizo una gran defensa en el cuarto periodo y anotó ocho puntos. El veterano base Derek Fisher aportó seis para ser importante en la primera parte cuando concluyó con parcial de 47-54 y sus dos canastas consecutivas (30-39) mantuvo al equipo en el partido e impidió que los Heat hubiesen ampliado la ventaja de 13 tantos que tenían.



Los Heat confirmaron que cuando juegan como equipo además de tener la aportación de James, que fue el líder al conseguir 30 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y cuatro recuperaciones de balón, pueden ganar a cualquier rival incluidos a los Thunder, pero una vez más esa cualidad les duró sólo la primera mitad.



Los Heat, que en el primer cuarto tuvieron al alero Shane Battier brillante al aportar nueve puntos con 3 de 3 triples, y el base Mario Chalmers, que logró otros dos que los dejó con nueve tantos cada uno, en la segunda desaparecieron como equipo.



Sólo James y Battier, que hizo su mejor partido de la fase final al conseguir 17 puntos, mantuvieron su nivel hasta concluir el tercer periodo, luego en el cuarto (31-21) para los Thunder nadie pudo contener la inspiración encestadora de Durant ni tampoco responderle en ataque. Una vez más, el escolta Dwyane Wade desapareció en los momentos decisivos y su aportación de 19 puntos no le sirvió al equipo porque falló 12 de 19 tiros de campo y el suizo Thabo Sefolosha le hizo un marcaje impecable, además de aportar nueve tantos.



El segundo partido de la serie se jugará el jueves, en el mismo escenario del Chesapeake Energy Arena, de Oklahoma City, para luego trasladarse la serie a Miami, donde se disputaran los partidos el tercero, cuarto y quinto se fuese necesario. Un sexto o séptimo partido se jugarían de nuevo en Oklahoma City al tener los Thunder la ventaja de campo.