El interior internacional del Chelsea, Juan Mata, concentrado para la Eurocopa 2012 en Polonia, ha reconocido este jueves que su compañero de equipo y selección, Fernando Torres, vuelve a ser el delantero en forma de otros años a pesar de no haber tenido una buena temporada, en la que ha asegurado que ha "aprendido" mucho de él.

"El ha vuelto a su nivel gracias a él y a su confianza en sí mismo. yo estaba allí en momentos que no lo pasaba bien, y siempre trataba de decirle lo importante que iba ser para Chelsea y selección. He aprendido mucho del él tanto en lo futbolístico como en su persona", indicó Mata en rueda de prensa.

Además, señaló que es normal que un jugador tenga altibajos en una temporada, pero que Torres sabe reponerse en esos momentos. "Durante una temporada se pasan mejores y peores momento, pero él es muy fuerte, ya ha pasado por otros momentos duros y este año ha vuelto a demostrar su fuerza", explicó.

Tienen unas ganas tremendas de ganar

Por otro lado, el ex del Valencia reconoció que "ha sido una temporada exigente" para muchos de los internacionales españoles, pero no cree que eso sea un impedimento para lograr el título. "La temporada ha sido exigente para muchos de los que estamos aquí, con varias competiciones, pero estamos preparados para rendir al máximo. Las ganas que tenemos de traer otra Eurocopa es más grande que todo eso y esperamos que no sea problema", expresó.

Mata, titular indiscutible en su equipo, no apunta a al once inicial con la selección. "En el Chelsea he jugado mucho, he sido importante, y aquí hay que seguir trabajando para estar en el once, pero es normal hay gente que lleva mas tiempo, se ha ganado ese 'status', y en mi cabeza solo está seguir haciéndolo bien para poder estar aquí", explicó.

Por lo que tiene como objetivo "jugar el máximo" para lo que trabaja "fuerte" en cada entreno. "No he hablado con Del Bosque, mi objetivo es poder jugar el máximo minuto y partidos posibles, pero hay mucha competencia, y todos jugamos con nuestros equipo, y aquí solo lo hacen 11, yo voy a intentar ayudar al equipo, entrenar fuerte, para que cuando Vicente te llame, estés listo, para siempre ayudar y aportar para poder sumar al equipo", señaló el atacante.