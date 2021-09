Eurocopa 2012 | Selección española

Pedro Rodríguez, extremo internacional del Barcelona, fue uno de los últimos jugadores en entrar en la lista definitiva del seleccionador Vicente Del Bosque para la Eurocopa 2012, que ha admitido "en momentos de la temporada" se vio fuera.

"Por como fue una temporada en la que tuve muchas lesiones y me costó entrar en el equipo, es verdad que en determinados momentos puntuales de la temporada me vi fuera de la Eurocopa", ha manifestado.

"Los últimos partidos pude acabar bien, con confianza y sobre todo el día de la final de la Copa del Rey me encontré muy bien. El seleccionador ha decidido confiar en mi y lo único que puedo hacer es trabajar para estar al mejor nivel para ayudar a mis compañeros a conseguir algo bueno", ha añadido.

Tras los primeros entrenamientos con la selección española y la doble sesión que ayer completó en Gniewino, Pedro admite que se encuentra "bien de forma y de ritmo", por lo que confía en que Del Bosque le dé minutos. "Él decide si puedo aportar algo al equipo y si no, estaré trabajando al cien por cien para cuando decida que tengo que jugar".

Las primeras pruebas del seleccionador español han colocado a Pedro en una nueva posición, el lateral izquierdo. No se considera competencia para Jordi Alba, pero se ofrece a jugar en cualquier lugar donde sea oportuno.

"El mister en estos partidos ha tenido que utilizarme de lateral y no hay ningún problema. No creo que Jordi esté preocupado ni mucho menos porque él está a un grandísimo nivel y está haciendo un gran trabajo. Yo me adapto a las condiciones. Me viene bien esta posición para ir cogiendo ritmo y forma", ha asegurado.