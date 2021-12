Vicente Del Bosque ofrecerá a las 12:30 de este domingo la lista definitiva de jugadores de la selección española con los que acudirá a Polonia y Ucrania 2012 para intentar revalidar el título de Campeón de Europa que consiguieron en Austria Suiza 2008.

Después del partido amistoso disputado el sábado en el que España derrotó a Serbia, 2-0, y la Final de la Copa del Rey en la que el Barcelona pudo con el Athletic de Bilbao, 0-3, el seleccionador nacional está en condiciones de considerar quienes son los futbolistas que están en mejores condiciones.

Los debutantes con 'la roja' en el amistoso de Suiza, Juanfran, Domínguez, Beñat, Javi García y Adrián se mostraron muy felices por haber llegado hasta la selección absoluta y con toda la ilusión por ser convocados en la lista definitiva.

De la Final de Copa solo ha salido tocado Cesc Fábregas que tendrá que estar una semana en reposo al sufrir una elongación del bíceps femoral de su muslo derecho. Si el de Salamanca finalmente decide convocar al jugador del Barça este estaría siete días sin poder ejercitarse con sus compañeros.

Los cinco debutantes ilusionados con 'la roja'

Los debutantes están a escasas horas de conocer si alguno está en la lista definitiva, "ha sido un debut soñado", reconoce Juanfran. "Estar con la selección, ganar un partido que no era fácil porque éramos muchos nuevos y veníamos de varios días de vacaciones. No podemos pedir más. Hemos hecho un esfuerzo y al final hemos sido superiores y hemos ganado bien", añadió.

Juanfran es con Adrián los que más opciones tienen de convertirse en las sorpresas de la lista de Del Bosque. "Sigo teniendo las mismas ganas e ilusión. Pienso que puedo estar como cualquier compañero. Estar en la Eurocopa es lo más importante de mi vida. Ojalá que el seleccionador pueda confiar en mi".

Aunque sabe la dificultad que tiene el técnico salmantino. "Es normal que lo tenga complicado. Hay muchos y grandes jugadores. Vaya quien vaya a la Eurocopa como buenos españoles tenemos que estar apoyando a la selección. Si no voy estaré desde mi casa con mi familia y amigos animando".

Mientras, Javi García agradeció la llamada del seleccionador jugando en una liga como la portuguesa. "Feliz por jugar unos minutos y haber debutado con una victoria. Espero que con trabajo me puedan llegar más oportunidades".

"Es un honor que se fijen en ti estando fuera de España. El seleccionador demuestra que si lo haces bien, da igual en qué liga estés jugando, que tienes oportunidad de venir a la selección", opinó.

También debutó Beñat, que participó en una de las jugadas de los goles con un bonito pase. "Estoy muy agradecido al seleccionador por estar en la primera lista, entrenar y ahora debutar. Por poder contribuir en la victoria".

"Soy un jugador de trabajo y estoy muy contento de estar en la selección. Disfruto este momento y aprovecho las oportunidades que me dan. No me descarto de la lista definitiva pero soy consciente de que es muy complicado entrar en ella", reconoció.

Por último, el central Álvaro Domínguez sabe que irá a los Juegos Olímpicos y las pocas opciones que de momento tiene en estar con la absoluta.

"Ojalá todos los seleccionadores quisiesen tener las dudas que tiene Del Bosque. Se han juntado un grupo fantástico de jugadores y el que vaya es porque seguro que lo merece", afirmó.

"Sé que es difícil entrar en la lista pero si estoy en esta concentración es porque tengo mis posibilidades. Es un placer compartir vestuario con gente tan sana y humana. La verdad que cuando estás dentro descubres que todo lo que se dice de ellos es verdad. Es un privilegio", concluyó.