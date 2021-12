Baloncesto | NBA

La eliminación de Los Angeles Lakers a manos de Oklahoma City Thunder cierra una temporada irregular del equipo angelino, que en los dos últimos años ha bajado progresivamente el nivel que le permitió conquistar los anillos de 2009 y 2010 bajo el mando de la dupla Kobe Bryant - Pau Gasol, que ahora parece más desconectada que nunca.

La incontestable eliminación en segunda ronda de los 'play-offs' ante Dallas Mavericks (4-0), a la postre campeón de la NBA 2011, abrió el periodo de debate en los Lakers durante el largo periodo que se prolongó el 'lock-out' de la NBA, hasta que a finales de noviembre se alcanzó el ansiado acuerdo que garantizaba la temporada.

Bryant dice que su final está cerca

El escolta y jugador franquicia de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, ha asegurado que su final en el equipo angelino y en el baloncesto está "muy cerca", pero que eso no impide que siga teniendo hambre de victoria a pesar de la eliminación de su equipo esta madrugada en los 'play-offs' por el título de la NBA ante los Oklahoma City Thunder.

"Eso -retirarse- no pasa por mi mente mientras juego, pero sin duda está cerca. Es diferente cuando tienes 21 años y piensas que tienes por delante un mundo infinito de posibilidades. Ahora sé que tengo 33 años y mi final está muy, muy cerca. Eso hace que cada día tengas más hambre de ganar y seas más impaciente", aseguró el escolta estadounidense.

Además, Bryant valoró como un gran logro haber podido sumar 42 puntos durante el partido, y más consiguiéndolo lejos del Staples Center. "No estoy acostumbrado a eso. Es curiosamente bonito para mí conseguirlo en un territorio poco familiar. No soy la persona más paciente del mundo, y la franquicia no es extremadamente paciente tampoco. Necesitamos ganar y ganar", aseguró.

"No me voy a esconder en las sombras, estaré siempre respondiendo. No me voy a ningún sitio, no nos iremos. Esto no es como cuando los Bulls ganan a los Pistons y los Pistons desaparecen para siempre. Para nada", añadió.