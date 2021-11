Beñat afirma que va "a luchar por ir a la Eurocopa"

El centrocampista del Real Betis Beñat Etxebarría, que ha sido convocado por el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, en la primera lista para la Eurocopa de Polonia y Ucrania, ha señalado que va "a luchar por ir" al torneo continental, aunque ha reconocido que "es muy complicado".

El vizcaíno, de 25 años y que debutó con el primer equipo del Betis la pasada temporada tras estar en la anterior en el filial de Segunda B, ha comentado que la noticia le ha llegado en la ciudad deportiva verdiblanca donde se trataba de unas molestias de cuello.

“Todavia no me lo creo“

"Me ha pillado de sorpresa. Todavía no me lo creo", ha comentado Beñat a los medios oficiales del club sevillano, a los que también les ha dicho que la llamada de Del Bosque "es gracias al equipo, que ha terminado el año muy bien. Es el premio al trabajo de todo el equipo".

El centrocampista, uno de los jugadores más destacados del Betis en la recién concluida campaña, ha comentado que los compañeros le han llamado para felicitarle y que les está "muy agradecido por su ayuda".

Beñat está incluido en la convocatoria de jugadores que viajan hoy a Algeciras (Cádiz) para disputar un amistoso esta noche ante el el equipo local, actualmente en Tercera División.

El mediocampista vasco se formó en los escalafones inferiores del Athletic Club, llegó a debutar en Primera con el equipo bilbaíno en la temporada 2006-07, pero después pasó por el Conquense (Segunda B), Betis B (Segunda B) y desde la pasada campaña está en la primera plantilla verdiblanca, con la que logró el ascenso a Primera.

Isco: "Si el equipo va bien los logros individuales también salen" Por su parte, el centrocampista del Málaga, Francisco Román 'Isco', ha valorado el "sueño" que supone la llamada de Vicente del Bosque para jugar con la selección española y ha resaltado que "si el equipo va bien los logros individuales también salen". "Ha sido un año muy redondo tanto para mí como para el equipo. No tenía ni idea, estaba tranquilo y esta noticia ha venido un poco de sopetón porque quién se lo iba a imaginar después de una temporada como profesional. Estoy muy orgulloso", se alegró Isco. "Jugar con la absoluta es un sueño que cualquier jugador desea desde pequeño, estoy ansioso por que llegue el momento", reconoció el malagueño, que en cualquier caso recordó que "hay que ir paso a paso con humildad y con los pies en el suelo" porque "el fútbol da muchas vueltas". “Se ha hecho un buen trabajo en el club“ Isco es uno de los tres jugadores del Málaga citados junto con Cazorla y Monreal, lo que supone "un orgullo" y la demostración de que "se ha hecho un buen trabajo en el club, clasificado para la fase previa de la Liga de Campeones. Por último, el centrocampista se acordó de otros dos habituales en las categorías inferiores de la selección española que también han recibido este martes la llamada de la absoluta. "Adrián ha hecho una temporada espectacular en el Atlético de Madrid y De Gea ya sabemos lo buen portero que es", ensalzó.