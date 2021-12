El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, se alió con la postura de Rafael Nadal, que advirtió que si las condiciones de la pista y el color no cambian, no volverá al Masters 1000 de Madrid. Al ser cuestionado sobre las palabras del español y su decisión de no volver a disputar esta competición dijo: "La misma postura que Rafa, sí".

"No quiero entrar en los detalles sobre si el color afecta, sobre si resbala porque es azul o por el material, no lo sé la verdad. He visto los papeles del proceso de hacer esta pista y están asegurando que la pista es exactamente igual que una marrón, lo cual no es cierto porque hay una diferencia muy grande. La pista resbala todo el rato, te vas tropezando y el ganador al final de la semana será el que no se haga daño", vaticinó en rueda de prensa.

"Muchos se han caído. Hay mucha tensión sobre todo para gente que desliza mucho como Rafa, Monfils o yo. Nuestros músculos tienen mucha presión", indicó. El propio Rafa Nadal acusó después del partido sobrecarga en la cadera por el esfuerzo en tratar de controlar sus movimientos sobre la pista.

Sobre el encuentro entre Fernando Verdasco y Nadal, que supuso la eliminación del números dos del mundo, dijo: "Creo que han jugado un gran partido. Enhorabuena para Fernando por lograr una gran victoria. A este nivel no hay mucha diferencia y tienes que dar el máximo para ganar los partidos. Fernando tiene mucha calidad y ha demostrado que puede jugar muy bien en cualquier lugar".

"Todos tratamos de ajustarnos a la superficie y unos lo hacen antes que otros. Generalmente es una experiencia nueva y espero que sea la última", agregó Novak Djokovic, que se refirió a los Juegos Olímpicos como un evento muy especial que desea disputar.

"Tengo ganas de los Juegos Olímpicos porque es uno de los eventos más prestigiosos y cuando eres parte de ellas representas a tu país. Estar en la Ceremonia de Apertura sientes el espíritu de equipo, sobre todo nosotros, que somos deportistas individuales. Es algo especial y tengo ganas de que lleguen", concluyó.