Almagro y Carla Suárez ganan; Ferrero se despide en Madrid

Nicolás Almagro y Carla Suárez se adaptaron lo mejor que pudieron a las pistas de la Caja Mágica para pasar a la segunda ronda del Mutua Madrid Open, pero Juan Carlos Ferrero, campeón en el 2003, se despidió ante el ruso Igor Andreev, al igual que Laura Domínguez, derrotada por la checa Cetkovska.

La regularidad de Almagro

Nicolás Almagro se impuso a Giraldo, 53 del mundo esta semana, por 6-7 (5), 6-3 y 6-3 en dos horas y 10 minutos. El murciano, con 17 victorias, es el jugador que más partidos lleva ganados sobre tierra batida esta temporada. Quizás esta regularidad le llevó a sobrevivir a los resbalones, y a poder mantener el equilibrio en la pista Manolo Santana.

“La pista no está en las condiciones óptimas“

"La pista resbala mucho. Es una superficie distinta con una superficie única en el mundo, que no va a tener más torneos en el circuito. Tan cerca de Roland Garros preferimos jugar en la tierra roja. La pista no está en las condiciones óptimas. Resbala mucho la tierra y ojalá no haya lesiones", explicó el tenista español.

"Para agarrarme a la pista necesitaba hacer auténticas florituras. Pero Ion Tiriac y Manolo Santana (propietario y director del torneo, respectivamente) querían pista azul y ahí lo tenemos. Ellos, en pro del espectáculo, quieren esta pista y lo tenemos que acatar", asumió Almagro.

Almagro sufrió el año pasado una derrota a las primeras de cambio ante el francés Jo-Wilfried Tsonga después de que la temporada anterior lograse las semifinales, su mejor resultado en un Masters 1.000. Ahora se las verá con el ganador del encuentro entre el español Marcel Granollers y el argentino Carlos Berlocq.