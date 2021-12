La alicantina Silvia Soler, la gallega Lourdes Domínguez, la valenciana Arantxa Parra y la mallorquina Nuria Llagostera integrarán el equipo español que se enfrentará a Eslovaquia por la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Federación.

El anuncio lo ha hecho la capitana del equipo, Arantxa Sánchez Vicario, en el Club Deportivo Hispano Francés de Barcelona, en un acto que también ha contado con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, y con el de la Federación Catalana, Joan Navarro.

La sorpresa ha sido la no inclusión de Anabel Medina, que Sánchez Vicario ha achacado a su momento de forma y a su carácter: "A Anabel Medina no la he convocado porque no está en su mejor momento, se puede ver en sus resultados, y porque es una jugadora bastante problemática porque no se lleva bien con el resto de jugadores. En Copa Federación tiene que haber buen ambiente, compañerismo, y ella no tiene junto con las demás compañeras esto".

No ha aludido a carácter alguno en el caso de Carla Suárez, pero sí a su estado de forma: "Ante Rusia se vio que estaba en baja forma, después en varios torneos. No estaba convocada pero me dijo que tampoco quería jugar esta fase. Es una jugadora joven, espero que coja otra vez su mejor forma para que sea fundamental y pueda estar de nuevo en esta competición".

La murciana María José Martínez, ausente contra las rusas por lesión, se ha vuelto a quedar fuera por el mismo motivo. "María José estaba en principio convocada, pero desafortunadamente ha sufrido una rotura fibrilar y no va a poder estar con el equipo", ha explicado la capitana.

Medina se defiende en Twitter La aludida ha respondido a través de su cuenta de Twitter pidiendo respeto. "Entiendo que una capitana es libre de elegir el equipo que considere mejor, pero descalificarme a nivel personal y ensuciar mi imagen considero que está fuera de lugar", han sido sus palabras. Medina ha añadido que en todas sus convocatorias con el equipo de Copa Federación, "siempre he intentado ayudar a España en los 10 años que llevo representándola" y ha concluido agradeciendo las muestras de apoyo recibidas a través de la red social.

Buen ambiente y compañerismo En cuanto a las que van, Sánchez Vicario ha defendido: "He convocado a las que veo que están mejor en estos momentos", ha subrayado la capitana de Copa Federación, para quien "el buen ambiente y el compañerismo" debe ser un componente esencial en el equipo para que lleguen los éxitos. El presidente de la federación, José Luis Escañuela, ha valorado a Efe la exclusión de Anabel Medina, esperada en el fondo, porque la propia jugadora ya lo adelantó hace unos días a través de su cuenta de Twitter, pero sorprendente en cuanto a los motivos que han llevado a Arantxa a tomar esa decisión. "Más allá de los criterios deportivos, que respeto, quiero expresar mi admiración por Anabel Medina, a la que tanto debe el tenis español, por trayectoria y por ser historia, presente y futuro de este deporte", ha manifestado Escañuela. La capitana de Copa Federación es consciente de que sin las dos mejores tenistas españolas -Medina y Martínez- ganar a las eslovacas y lograr la permanencia en el Grupo Mundial va a ser una tarea complicada. "Ellas son un equipo fuerte, con dos jugadoras entre las veinte mejores del mundo", ha destacado.