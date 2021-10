El Rivas Ecópolis se juega sus opciones de clasificación para la Final a ocho de Estambul, en un tercer y definitivo partido ante el Bourges francés, este miércoles en el Cerro del Telégrafo.

El Rivas se ganó el derecho de disputar definitivo partido del 'playoff' en su cancha y ahora el club hace un llamamiento a la afición para que arrope a sus jugadoras para conseguir la gesta de clasificarse.



En el primer partido, el Rivas ganó por 65-59 y en el segundo, en Francia, el Bourges igualó la eliminatoria con un 68-60. Los dos partidos han sido dominados por las defensas y se han caracterizado por la gran importancia del físico en el juego en general y en la zona en particular.



Las madrileñas no contaron en Bourges con Amaya Valdemoro, que sufrió un pinchazo en el gemelo que aconsejó que la capitana se quedara en el banquillo para evitar males mayores. Valdemoro será duda para este partido pero dada la importancia del mismo y la necesidad que de su garra y talento tiene el equipo, lo más probable es que salte a la pista.



La presencia de Amaya y el ánimo desde las gradas pueden ser ese plus que sirva para decantar una balanza muy igualada.



Esta será la tercera vez que el equipo madrileño tratará de superar la barrera de los octavos. Hace dos años cayó en casa con el Brno y la temporada pasada fue el potente equipo ruso Ekaterimburgo el que dejó al Rivas en la cuneta.



Es por eso que el club madrileño quiere que el Cerro del Telégrafo se convierta el miércoles en una ‘caldera’ para acompañar al otro equipo español, el Ros Casares de Valencia, y al Wisla de Cracovia que entrena el español José Ignacio Hernández, en la Final Eight.

“La presión del público es muy importante“

Así lo han manifestado las protagonistas en las horas previas. "La presión del público es muy importante e intentaremos jugar esa baza", aseguró la escolta catalana Anna Cruz.

"Es un partido durísimo y necesitamos todo el apoyo que podamos recibir de la grada. La afición estuvo genial en el primer partido, pero ahora ya nos jugamos todo y tienen que apretar más que nunca. Lo vamos a dar todo y esperamos que la afición también lo haga porque la necesitamos", explicó Vega Gimeno.