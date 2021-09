Baloncesto | NBA

La NBA ha cancelado los partidos de las dos primeras semanas de la temporada 2011-2012, que debería comenzar el próximo 1 de noviembre, después de que los dueños de los equipos y los jugadores no hayan conseguido llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo en una nueva reunión celebrada en Nueva York.

El comisionado de la NBA, David Stern, ha anunciado la cancelación este lunes (madrugada del martes en España), al término de una reunión de siete horas en la que las partes, al igual que ocurriera en la reunión del domingo, no han conseguido acercar posiciones.

“Hay un mar que nos separa“

"Ambas partes están muy separadas en casi todos los asuntos claves. Simplemente hay un mar que nos separa", ha explicado Stern.

El cierre patronal, también llamado 'lockout', en la NBA se inició el pasado 1 de julio y se trata del primer paro patronal desde 1998. En aquella ocasión la situación se pudo reconducir y la liga se inició en enero, con sólo 32 encuentros de competición regular (50 en total).

"Nunca pensé que podríamos llegar a la situación de 1998-99, pero ahora ya no es posible disputar los 82 partidos de la temporada regular".



Tampoco se sabe cuando se volverán a reunir las dos partes ni como quedan las negociaciones.

Igualdad de competitividad Más duro ha sido el comunicado del vicecomisionado de la NBA, Adam Silver, que recuerda que no habrá acuerdo hasta que no se garantice a los 30 equipos la misma igualdad de competitividad y una compensación justa para los jugadores.



"A pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho, no fue posible alcanzar un nuevo acuerdo con el sindicato que permita a los 30 equipos competir por el título de liga, a la vez que nuestros jugadores reciban una compensación justa", destaca Silver en su comunicado.



Por su parte, el presidente del sindicato de jugadores, Derek Fisher, de Los Ángeles Lakers, reitera que ellos no eran los que habían llegado a la situación de cancelar partidos. “No elegimos estar en esta situación“ "No elegimos estar en esta situación", ha declarado Fisher a la salida de la reunión. "No alcanzamos un punto en el que se pudiese dar un acuerdo justo con la NBA".

Riesgos y efectos Ante la posibilidad que haya una huelga completa, la NBA corre el riesgo de perder todos los avances que había logrado en la última temporada en cuanto a ingresos y audiencia de televisión.



Además, la falta de competición en las dos primeras semanas de la nueva temporada va a suponer también la pérdida de ingresos para los trabajadores cuyos puestos dependen de los siete meses de competición del baloncesto de la NBA.



Los equipos, que desde el pasado 1 de julio tienen establecido un cierre patronal, sin permitir ninguna actividad deportiva dentro de sus respectivas organizaciones, ya han reducido sus respectivas plantillas y podrían realizar más despidos en los próximos días.



Otros sectores laborales y comerciales que se relacionan con el mundo de la NBA sufrirán los efectos de la falta de competición, en un momento cuando en Estados Unidos hay más de 14 millones de parados.



Los beneficios conseguidos la pasada temporada por parte de la NBA hicieron pensar que ambas partes podrían llegar al final a un acuerdo sin tener que cancelar partidos oficiales.

Pérdidas millonarias Pero para los dueños de los equipos de la NBA, el problema es mucho más grave y profundo dado que consideran que todo el sistema financiero actual no funciona después de las pérdidas millonarias que han tenido con el antiguo convenio colectivo.



La liga presentó documentación al sindicato que demuestra que 22 de los 30 equipos tuvieron pérdidas millonarias la pasada temporada y no firmarán ningún acuerdo que no les garantice que esa situación vaya a cambiar radicalmente.



Además, el éxodo de las grandes estrellas a los mercados más importantes del país ha sido otra de las razones por las que los equipos con menos poder económico se han negado a seguir con un sistema económico que les es completamente perjudicial. 01.18 min Con el cierre patronal aún sin desbloquear, algunas de las principales estrellas de la Liga estadounidense están buscando destino en las ligas europeas. Los hermanos Gasol ya entrenan con el Regal Barcelona



Los dueños piden que el reparto de ingresos quede al 50%, en comparación al 57 que recibieron los jugadores en el antiguo convenio colectivo, también desean un tope salarial rígido, así como contratos no garantizados y de corta duración.



También habían pedido que los salarios actuales de los jugadores sean rebajados en las próximas dos temporadas.



El sindicato de los jugadores rechaza el 50% del reparto de los ingresos del baloncesto, no quiere que se toque el tope salarial, tampoco los contratos garantizados y de larga duración y condiciona la reducción de los salarios a futuras compensaciones.