Vicente Del Bosque, seleccionador español, defendió el partido de Fernando Torres en el triunfo ante la República Checa (0-2), pues aunque no marcó hizo el trabajo que se le pidió.

"Ha tenido paciencia jugando al límite del fuera de juego. Teníamos a Mata y Silva para crear peligro entre líneas y él ha ayudado a crear superioridad. Le pedimos que estirara al equipo . No lo hemos encontrado metiendo balones porque no era fácil. Ellos acumulaban muchos jugadores atrás, pero ha hecho lo que hemos pedido", manifestó.

El susto de Xabi Alonso

Por su parte, el centrocampista donostiarra Xabi Alonso señaló que, tras ver "alguna foto" de la dura entrada que le hizo el checo Hubschman, la repercusión de la misma podría "haber sido peor".

“Un golpe bastante fuerte en la espinilla, nada más“

"Le he visto cómo venía, me ha enganchado, me ha hecho mucho daño, me ha desplazado la espinillera. He visto alguna foto y podría haber sido peor. Un golpe bastante fuerte en la espinilla, nada más. Sí, sigo aquí, a ver qué tal progresa, pero a ver cómo me siento, espero seguir", comentó.

"Creo que él ha sido consciente de que 'se le ha ido', se ha disculpado y ha aceptado que era tarjeta roja", señaló.

Alonso dijo que España ha hecho un buen partido. "El hecho de marcar primero nos ha puesto de cara el encuentro, y ha sido más sencillo jugar sin urgencias, dominando casi todo el partido".

“Seguimos confiando mucho en Torres“

Acerca del papel del delantero del Chelsea Fernando Torres, dijo: "Seguimos confiando mucho en él y el 'míster' también, es cuestión de rachas de los delanteros y nadie duda de él".