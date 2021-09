Mundial F1 2011 | GP de Bélgica

Vettel vuelve a dar un auténtico 'baño' a sus rivales en el circuito de Spa y consigue la séptima victoria del campeonato con su triunfo en el Gran Premio de Bélgica. Webber acabó segundo y Button sacó del podio a Alonso a falta de dos vueltas para el final. La salida fue muy accidentada, a Alguersuari le golpearon y tuvo que abandonar. Vettel sigue intratable. [Datos y estadísticas del GP de Bélgica].

Saltaron chispas en la salida. Vettel era el primero en la parrilla y no tardó en coger el mando de la carrera. Aun así, el alemán Rosberg dio el susto y se coló en esa posición en los primeros compases.

La salida fue extraordinariamente emocionante pero con algunos accidentes como el de Alguersuari que, pese a salir sexto y en su mejor posición, acabó circulando el último por verse perjudicado en los choques.

Mientras, Fernando Alonso se colaba entre los primeros para no dejar a Vettel que estuviera 'en su salsa'. Alonso no se cortaba y atacaba a Hamilton desde la primera curva. Así, no había terminado la vuelta 2 y el asturiano ya le pasaba y se colocaba cuarto. El de Ferrari estaba encendido y bien encendido.

Hamilton se choca y abandona La lucha en las primeras vueltas fue tremenda. Incluso se podría decir que muy revuelto el circuito. Vettel trataba de mantenerse arriba, Alonso seguía su lucha con Hamilton y Massa. Por el medio andaba Rosberg. En estas, Alguersuari tenía que abandonar la carrera por una avería. Y en este 'río revuelto', el asturiano se vio líder en la séptima vuelta seguido por Rosberg, Hamilton y Massa. El segundo puesto le duraría poco al alemán en favor de Hamilton que seguiría la estela de Alonso achuchando todo lo que podía. Vettel hacía vuelta rápida con 1:54,733 y se colocaba cuarto. En la octava, el piloto español de Ferrari aprovechaba para hacer su primera parada. Quien daba el susto en la vuelta 13 era Hamilton. El choque fue tremendo, primero golpeando con la rueda de Kobayashi y luego con el lateral del circuito. Por ese motivo, el británico tuvo que abandonar la carrera e incluso con cierta preocupación por una momentánea pérdida del conocimiento tras el choque. Hamilton se repuso pero tuvo que dejar Spa.

Tremenda 'pelea' entre Vettel y Alonso La pelea seguía con Alonso arriba seguido por Vettel y Webber que, tras una mala salida, volvía a coger el ritmo de la competición y verse adelante con los grandes. El pulso que estaban mantiendo el asturiano y el alemán estaba siendo muy duro. Vettel le dobló en la 18 cuando se encontraban a la par en la recta. La curva fue propicia para el actual líder pero el español siguió detrás dando guerra. Por su lado, Jenson Button conseguía dar una pasada a Michael Schumacher de manera que acababa colocándose cuarto por detras del tridente. Massa seguía por detrás y Rosberg se iba desinflando por momentos. Así se ponía la cosa, con Vettel muy intratable, un Alonso siguiendo lo más cerca que podía y Webber a rebufo del asturiano y de su compañero en Red Bull. Llegaba el tiempo de la estrategia. Seis segundos de distancia entre Vettel y Alonso parecían mucho pero el alemán no quería perder ni un instante con paradas si el asturiano no lo hacía también. Así paso, el de Ferrari paró y a continuación lo hizo el de Red Bull.