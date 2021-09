RESULTADO: ESPAÑA, 12 - BRASIL, 4.



EQUIPOS. ESPAÑA: Copado; Gil (5, 2 pen), Espar (1), Lloret (1), Ortiz (1), Chillida, Miranda, Peña (2), Blas (1), Messeguer (1), García, Bach y Ester.

BRASIL: Oliveira; C.Canetti, Zablith, M.Canetti, Coutinho, Chiappini (1), Beer, Carvalho (2), Lissoni, Gozani, Amaro (1) y Dias.



PARCIALES: 0-3, 2-4, 0-3 y 2-2.



ARBITROS: Natalya Rustamova (UZB) y Boris Margeta (SLO).

PISCINA: Magnolia Span.





La selección española femenina de waterpolo se ha clasificado para la ronda de cruces en el Mundial de Natación de Shanghái (China), después de derrotar a Brasil en el último choque por 12-4.

Tras haber perdido contra Grecia, donde hicieron buen juego que mantuvo un resultado muy ajustado, y contra Rusia, donde no pudieron con la tremenda superioridad que ofrecieron las rusas, las españolas entrenadas por Miki Oca consiguieron una victoria contra su rival más asequible y se jugarán el pase contra las vencedorad del Italia-China.

El éxito de las españolas se basó en un buen inicio de partido, donde no dejaron jugar a las atacantes brasileñas y no las dejó anotar ningún punto. En ataque, lideradas por Blanca Gil que marcó cuatro tantos, estuvieron muy fuertes desde el inicio lo que les permitió estar siempre por encima en el marcador.



Así, las españolas alcanzaron el descanso con una cómoda renta de 2-7, pero no se relajaron tras la reanudación, y con otro buen comienzo de tercer periodo dejaron sentenciado el choque antes del cuarto final (2-10), para luego relajarse de cara al cruce vital.