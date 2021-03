Alberto Contador ha señalado que la victoria en el Tour "ya está imposible" tras perder en meta 3:50 minutos con el vencedor de la etapa, el luxemburgués Andy Schleck, quien se colocó segundo en la general.

"La victoria ya está imposible. He tenido un mal día. La piernas no me han respondido y he cogido una pájara increíble. Ha sido un día muy duro desde el principio", señaló Contador nada más atravesar la meta en la cima del Galibier.

El triple vencedor del Tour de Francia ha indicado que al verse descolgado del grupo de favoritos se dedicó "a llegar a meta" y admitió la exhibición de Andy Schleck, quien cimentó la victoria con un ataque a 62 kilómetros de meta, en el ascenso al Izoard.